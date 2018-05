Hawaii | le foto dell’eruzione del vulcano Kilauea

Hawaii - l’eruzione del vulcano Kilauea non si arresta : oltre 30 case distrutte dalla lava nell’area di Leilani – FOTO : Sono oltre 30 le case già distrutte dall’avanzata del fronte di lava del vulcano Kilauea , nelle Hawaii . L’eruzione sta continuando a devastare l’area di Leilani , anche se una parziale interruzione dell’attività ha permesso a circa 2mila delle diecimila persone evacuate di rientrare nelle proprie case per alcune ore. La situazione resta comunque critica dopo il terremoto di magnitudo 6.9 che ha scosso le isole ...

Le foto delle eruzioni alle Hawaii : Provengono dal vulcano Kilauea, che più a valle ha anche aperto delle fessure che sputano magma: per ora non ci sono morti o feriti