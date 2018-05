Hamsik | il nostro sogno è sfumato

Hamsik : “Juve ancora davanti ma crediamo nel nostro sogno” : ”Siamo molto felici per questa vittoria. Abbiamo preparato molto bene la partita, facendo il nostro gioco e alla fine è arrivata la vittoria. La Juve è ancora davanti di un punto, noi vogliamo vincere le ultime quattro e credere in un passo falso, continuiamo a credere nel nostro sogno”. Il capitano del Napoli Marek Hamsik commenta così il successo di ieri sera per 1-0 sulla Juventus che porta gli azzurri a un solo punto dai ...