Ha un infarto alla guida dello scuolabus | ma salva i bimbi Lacrime su Fb | ' Ciao Sante

Fasano - autista di scuolabus colto da infarto alla guida : mette in salvo i bambini e muore : BRINDISI - colto da un malore mentre guidava uno scuolabus ha avuto la prontezza di accostare il mezzo al bordo della strada per mettere in salvo i bambini, poi un infarto lo ha ucciso in pochi minuti,...

Massimo Boldi tradito dalla compagna Loredana De Nardis/ L’altro è un amico : “Per poco mi veniva un infarto!” : Massimo Boldi tradito dalla compagna Loredana De Nardis, L’altro è un amico: “Per poco mi veniva un infarto!”, confessa l'attore che ha scoperto tutto da una fotografia online.Massimo Boldi è stato tradito dalla compagna Loredana. Lo sfogo dell’attore si legge sul Corriere dopo aver confessato che la sua ex adesso sta con un suo amico. Come l’ha scoperto? Guardando una fotografia. L’attore poi continua affermando di avere tolto del tempo alle ...

“L’amore fa bene”. Chiabotto da infarto. L’ex miss Italia - innamoratissima del nuovo fidanzato - vola a Santo Domingo insieme alla sorella Serena e si mostra così : nuovo fidanzato e nuova vita per Cristina Chiabotto. Dopo essere stata pizzicata in atteggiamenti intimi a Portofino con il manager Marco Roscio, L’ex miss Italia vola nella Repubblica Dominicana con la sorella Serena per una vacanza di relax e mare. Sui social le sue forme mozzafiato in bikini hanno conquistato i follower. Non ci sono foto sul suo profilo con il nuovo amore, il manager Marco Roscio, con cui è stata paparazzata da Chi a ...

Ciclismo : è morto Goolaerts - colpito da infarto alla Parigi-Roubaix : Mentre pedalava in bicicletta sul pavè, il 23enne pilota belga si è accasciato quando mancavano 125 km al traguardo. E' deceduto all'ospedale di Lilla - Non ce l'ha fatta Michael Goolaerts. Il ...

Italiano trovato morto con fratture alla testa a Istanbul - la stampa turca «Colpito da infarto» Foto : Alessandro Fiori, il giovane originario di Soncino (Cremona), trovato morto mercoledì sera a Istanbul, secondo i media turchi sarebbe stato colpito da infarto