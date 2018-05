Guerra alle slot machine della Camorra | undici arresti in Campania

Il caso dell'istituto zooprofilattico Prima Guerra tra governo e alleati : Si tratta di Salvatore Seminara , vecchia conoscenza della politica siciliana, già in passato alla guida dell'ente e considerato politicamente vicino a "pezzi" di Forza Italia, soprattutto a ...

Alle isole Incoronate scoppia la Guerra degli ormeggi abusivi : Ce ne sarebbero 540 preparati da ristoranti e trattorie che offrono il servizio gratuitamente ai diportisti ospiti

Fmi - banchieri centrali alle prese con spettro Guerra commerciale : ... frutto di una politica incentrata sul protezionismo, avrebbe un effetto più deflazionistico che inflazionistico sull'economia mondiale. La paura è emersa durante i lavori primaverili del Fondo ...

Berlino : oltre 10mila evacuati per il disinnesco di una bomba della II Guerra Mondiale [GALLERY] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Guerra in Siria degli alleati Usa (15 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: attacco degli alleati in Siria. Muore folgorato mentre cerca di rubare il rame. Un furgone con 2 kg di esplosivi fermato dalla polizia. (15 aprile 2018).(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 02:23:00 GMT)

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di Guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Mercati europei positivi. Si allentano timori Guerra commerciale : Teleborsa, - Si conclude in forte rialzo la seduta delle piazze finanziarie del Vecchio Continente, sostenute dal buon andamento di Wall Street. I Mercati europei, già partiti stamane in buon rialzo, ...

Addio alle microtransazioni : è rivoluzione per La Terra di Mezzo : L'Ombra della Guerra : È un cambiamento decisamente importante quello in arrivo all'interno di La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra, un cambiamento che fa ben sperare anche per un eventuale futuro della serie e che elimina uno degli aspetti più discussi del progetto di Monolith: le microtransazioni.Ecco il comunicato con cui gli sviluppatori hanno comunicato le ultime novità ai giocatori di tutto il mondo:Vogliamo ringraziare tutti i giocatori de La Terra di Mezzo: ...

La Cina usa la tecnologia militare per fare Guerra alle zanzare : (Foto: pixabay.com / ulleo) I test sono stati condotti nei laboratori del Beijin Institute of Technology (Bit) da ricercatori che hanno preferito mantenere l’anonimato poiché, per realizzare il dispositivo anti zanzare, è stata impiegata parte di una tecnologia ereditata dalla difesa missilistica cinese. I radar messi a punto sono quasi in grado di intercettare le zanzare, salvando così potenzialmente un numero rilevante di vite umane. Secondo ...

Freccero : "Alleanza contro i big della Rete. Le due emittenti alla Guerra dell'industria dell'immaginario" : 'Vivendi perde l'occasione di fare una tv europea' Una grande guerra mondiale sta per scoppiare, la guerra dell'industria dell'immaginario. Sky e Mediaset hanno appena siglato un accordo per non farsi ...

Guerra delle spie - dai sottomarini alle industrie gli obiettivi degli 007 infiltrati : ROMA Nella partita a Risiko che si sta giocando tra l?Europa, gli Usa e la Russia, l?espulsione di un centinaio di diplomatici bollati come ?spie?, rilancia toni da Guerra...

Tre anni di Guerra in Yemen - grazie anche alle armi fornite all’Arabia Saudita : Ieri, domenica 25 marzo, il conflitto dello Yemen è entrato nel suo quarto anno. Da una parte una coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita, dall’altra il gruppo armato huthi e in mezzo la popolazione civile, vittima a più riprese di crimini di guerra. Secondo dati forniti un mese fa dall’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, dal marzo 2015 in Yemen sono stati uccisi almeno 5974 civili e ...

La Guerra di San Francisco : caccia aperta alle pellicce : ... Katy Tang, il supervisore che ha redatto la legislazione.'La mia speranza è di inviare un messaggio forte al resto del mondo. Sono uno strenuo difensore dei diritti degli animali e, mentre sono in ...