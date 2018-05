Guendalina Canessa attacca Andrea Damante | «Quanto sei c*** da 1 a 10?» Ecco il motivo

Giulia De Lellis difesa da Guendalina Canessa : la replica di Damante : Guendalina Canessa insulta Andrea Damante in difesa di Giulia De Lellis La fine della storia tra Giulia e Andrea ha lascito sbigottito tutto il mondo dello spettacolo, tanto che ieri anche Guendalina Canessa ha espresso la sua opinione a riguardo, scagliandosi duramente contro Andrea Damante in difesa di Giulia De Lellis. L’ex concorrente del Grande Fratello attraverso dei video caricati sulle sue Instagram Stories ha dichiarato infatti ...

ANDREA DAMANTE / Si affida ad un video per rispondere alle provocazioni di Guendalina Canessa : ANDREA DAMANTE si è affidato ad un video su Instagram per rispondere alle accuse di Guendalina Canessa, a sua volta scesa in difesa di Giulia De Lellis.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:11:00 GMT)

”Ma era così?”. Canessa - ciò che non avete mai notato. Guendalina irriconoscibile. Oggi labbra carnose - viso piallato e seno al top - ma ieri (11 anni fa) le cose erano ben diverse : le foto che la incastrano : É nota al pubblico televisivo italiano per essere stata una concorrente del ”Grande Fratello”. Era la settima edizione e Guendalina Canessa in quell’occasione aveva dichiarato di voler partecipare al reality per: ”Dimostrare ai miei che riesco a fare qualcosa anche da sola, senza seguire più la loro strada”. Il suo carattere esuberante la rendono un personaggio molto amato, tanto che è ospite come opinionista di ...

Karina Cascella e Guendalina Canessa contro Eva Henger : Le ex migliori amiche Karina Cascella e Guendalina Canessa si ritrovano d’accordo, dopo l’ultima litigata, e attaccare Eva Henger sulla questione Monte e difendere Alessia Marcuzzi. La Cascella sui social scrive: “Allora ragazzi io non santifico nessuno per carità. Non c’ero e non posso avere la certezza assoluta che ciò che racconta Eva sia falso, come non posso sapere con certezza se Francesco Monte abbia fumato o meno. ...

Canna-gate - Karina Cascella e Guendalina Canessa contro Eva Henger : "Non se ne può più di te" : Le ex migliori amiche Karina Cascella e Guendalina Canessa si ritrovano d'accordo, dopo l'ultima litigata, nell'attaccare Eva Henger sulla questione "Canna-gate" e difendere...