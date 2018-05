Gue Pequeno si confessa in un libro | Sono l' unico vero | gli altri fingono

Gué Pequeno contro tutti : «Fedez e J-Ax? Non sono cool. Ghali e Sfera? Pupazzi per Instagram» : Qualcuno, leggendo della sua partecipazione a La Finale di Fedez e J-Ax a San Siro, il dubbio se l’era posto, che tutte le rivalità e i battibecchi sui social fossero davvero morti e sepolti? «Mi hanno invitato al loro concerto e ci sarò. Anche se il giudizio sulla loro musica non cambia: non è cool». Lo racconta Gué Pequeno al Corriere della sera spiegando come, ciononostante, i rapporti con i colleghi siano buoni. «Con Ax non ho mai ...

Montegiorgio. Un 2 giugno da capitale del rap : Gué Pequeno tra le star di "Rap Pubblic Day" all'ippodromo San Paolo : A inizio 2018 Pubblica Infamity show, il primo singolo del suo nuovo album per Sony Music, No comment che, pur conservando un'impronta underground, oltre a battere il record di streaming italiano di ...

Pescara - Primo Maggio con Guè Pequeno ed Emis Killa : L'auspicio è che tanti scelgano Pescara e tornino a dare un sostegno reale alla nostra economia turistica e commerciale com'è avvenuto in questi quattro anni di iniziative ed eventi. Sarà anche una ...

Cannabis : anche Guè Pequeno lancia il suo brand di marijuana ? : Il rapporto tra rap e marijuana è sempre stato a dir poco intenso ed interconnesso: la pianta più fumata al mondo è infatti, da sempre, raccontata e descritta nei testi di tantissimi tra gli artisti hip hop più conosciuti e rappresentativi, in Italia come nel resto del mondo. Va da sé che dopo il recente boom del neonato mercato della Cannabis, i rapper siano diventati i testimonial per eccellenza di questa nuova, ma già florida ...

J-Ax & Fedez gran finale allo Stadio San Siro. Ospite speciale “Guè Pequeno” : Martedì 10 aprile: J-Ax & Fedez annunciano il primo grande Ospite alla “La finale” del 1 giugno 2018 allo Stadio San Siro di Milano. Sul palco a 360° salirà un gigante del rap, l’artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017: Gué Pequeno. La coppia, per la prima volta, si esibirà allo Stadio San Siro di Milano, per festeggiare i due anni di sodalizio artistico. J-Ax e Fedez, il più giovane artista italiano mai salito sul palco del ...

Guè Pequeno al concerto di Fedez e J-Ax/ Bomba su Instagram - 1 giugno a San Siro : "Ha vinto la stima" : Guè Pequeno al concerto di Fedez e J-Ax: l'annuncio Bomba su Instagram. Il primo giugno al concerto di Milano a San Siro la reunion tra gli ormai ex nemici per antonomasia del mondo del rap.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 17:47:00 GMT)

Come se fosse normale - Guè Pequeno | Testo - Audio - MP3 : Canzone Guè Pequeno, Come se fosse normale: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Guè Pequeno è Come se fosse normale: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Con l’arrivo di Come se fosse normale, Gué Pequeno apre la strada al suo nuovo album, il quinto della sua […]

Isola del Liri Al Grey Club straordinaria presenza del rapper Guè Pequeno : Guè Pequeno è l'artista italiano più ascoltato su "Spotify" , la piattaforma per lo streaming musicale on demand. Ha iniziato la sua carriera come membro del gruppo rap "Club Dogo". Vanta diverse ...

Sfera Ebbasta parla di Gué Pequeno - Vasco Rossi e 50 Cent : Mentre le voci su un suo probabile ruolo in qualità di giudice nella pRossima stagione di 'X Factor' [VIDEO] continuano ad alimentare discussioni on line, #Sfera Ebbasta , probabilmente l'artista più ...

Gue Pequeno aggiunge una nuova data al gentleman tour 2018 : Dopo il successo della prima parte del gentleman tour, quasi interamente soldout, Gue Pequeno ripartirà ora con una serie di date estive. Alle già annunciate – Arenile di Napoli il 23 giugno e il 29 giugno al Gru Village di Grugliasco (TO) – si aggiunge ora sabato 2 giugno all’ Ippodromo San Paolo di Montegiorgio (FM) all’interno del Rap-Pubblic Day. Punto di riferimento assoluto del rap italiano, primo artista made in Italy ad aver ...