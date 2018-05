Gruppo di giovani extracomunitari aggredisce poliziotto su un treno

Israele - inondazione nel Negev : 9 morti e un disperso/ Travolto Gruppo di 25 giovani ragazzi : Israele , inondazione nel Negev : 9 morti e un disperso . Travolto gruppo di 25 giovani reclute, con 8 ragazze morte e un ragazzo scomparso. E' accaduto per via del forte maltempo(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:05:00 GMT)

NoidiVilla - il Gruppo giovani di Villa D'Almè : 'Uniti per far crescere e migliorare il nostro paese' : ""La carta dei servizi" -spiega ancora Gamba " divide le attività proposte dal nostro paese in 5 ambiti: scuola, salute, tempo libero, sport e utilità. La versione del 2017 la si può trovare online ...

Gruppo FS - molti i giovani italiani in cerca di lavoro che ambiscono a "entrare in ferrovia" : Numerosi i giovani italiani neolaureati in cerca di occupazione che scelgono il Gruppo FS proponendo la candidatura per l'assunzione attraverso l'utilizzo del web con i suoi canali digitali. "...