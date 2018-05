quattroruote

: Gruppo Cavauto - La Chrysler Pacifica disponibile in Italia anche in versione Hybrid - dinoadduci : Gruppo Cavauto - La Chrysler Pacifica disponibile in Italia anche in versione Hybrid -

(Di lunedì 7 maggio 2018) La mega monovolume, sbarcata sul mercatono circa due mesi fa, inbenzina (con il V6 3.5 da 287 CV), saràinibrida. Ildi Monza, che importale Dodge RAM con lautorizzazione della FCA, ha introdotto nel suo listino la, che parte dal prezzo di 67.950 euro.V6 3.6 e due elettrici. Laha un propulsore ibrido plug-in che abbina il motore a benzina V6 Pentastar a fasatura variabile (4/6 cilindri) da 3.6 litri a un sistema costituito da due motori elettrici e dalla trasmissione automatica elettrica variabile Evt. Il modello importato è omologato per erogare 250 CV, mentre il consumo medio dichiarato è di 7,3 l/100Km (pari a 13,7 km/litro). Lautonomia a emissioni zero è di 53 km, quella complessiva di 911 km.Batterie in seconda fila. Esternamente lasi differenzia per alcuni ...