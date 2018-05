GREY' S ANATOMY 14 Anticipazioni del 7 maggio 2018 | Arizona è malata? Paura per la

GREY's Anatomy 14/ Il promo dell'episodio 14x23 scrive lo sconvolgente destino di April - e Arizona? : Grey's Anatomy 14 verso il gran finale con una doppia uscita di scena: il primo promo dell'episodio 14x23 scrive lo sconvolgente destino di April, e Arizona? Ecco tutti i dettagli(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:53:00 GMT)

La mamma di Alex in GREY’s Anatomy 14×22 - episodio diretto da Jesse Williams che anticipa il destino di Arizona (promo 14×23) : Mancano due episodi al finale di stagione, che segna l'addio di April e Arizona, e la presenza della madre di Alex in Grey's Anatomy 14x22 appare come l'unica cosa più interessante al momento. Restano un paio di appuntamenti alla conclusione di una stagione altalenante, partita col piede giusto ma che lentamente si è persa per strada. Mentre il destino di Arizona sembra più limpido e felice, come si deduce dagli ultimi minuti di Grey's Anatomy ...

GREY’s Anatomy - finale tragico per April Kepner? : Indietro 4 maggio 2018 2018-05-04T15:05:28+00:00 ROMA – Non promette niente di buono il promo dell’episodio numero 23 di Grey’s Anatomy 14. Già dal titolo, Cold as ice – Freddo come il ghiaccio, prometteva notizie nefaste. Ora è il promo a confermarle. Protagonista April Kepner, prossima all’uscita dalla serie tv. Come da anni, ormai, Shonda Rhymes […]

GREY’s Anatomy 14×23 - il promo rivelatore su April : Non è una novità che due personaggi storici del medical drama Grey’s Anatomy usciranno di scena alla fine della quattordicesima stagione. Sarah Drew (April) e Jessica Capshaw (Arizona) non faranno parte del cast della 15esima stagione. La domanda che quindi si pongono i fan è semplice: come usciranno di scena? Shonda Rhimes c’ha abituato ad addii splatter così come arrivederci soft, ma tra un incidente mortale (come quello capitato ...

GREY's Anatomy : lo sconvolgente promo della 14x23 : Sono bastati 35 secondi per gettare i fan di April Kepner e dell'intero fandom di Grey's Anatomy nello sconforto totale. Ieri notte, infatti, subito dopo la messa in onda del ventiduesimo episodio della serie, è stato trasmesso il consueto promo che racchiude le scene salienti della prossima puntata. Stiamo parlando del penultimo episodio della quattordicesima stagione di Grey's Anatomy, la 14x23, che già da due settimane si preannuncia ...

GREY's Anatomy e gli spoiler ABC : le ultime puntate di stagione saranno "ricche" di eventi : Attenzione l'articolo contiene spoiler forniti da ABC sulle ultime puntate di Grey's AnatomyGrey's Anatomy 14 si prepara al finale di stagione e con il rinnovo già in tasca per la stagione 15 e il contratto della protagonista Ellen Pompeo/Meredith Grey che scadrà con la sedicesima stagione, pianificare il futuro sembra abbastanza agevole per la serie tv ABC (in Italia in onda su FoxLife). I fan di Grey's Anatomy sanno bene che verso il ...

GREY’s Anatomy 14×23 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×23 Cold as Ice va in onda giovedì 10 maggio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×23: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola Cold as Ice, ossia letteralmente ...

Prima foto del matrimonio di Jo e Alex in GREY’s Anatomy 14 : volti sconvolti e annunciati colpi di scena : Prima foto del matrimonio di Jo e Alex in Grey's Anatomy 14 e finalmente i fan potranno mettere il vestito buono per prendere parte alle nozze più attese degli ultimi anni. Quest'anno l'amore è stato al centro del medical drama firmato da Shonda Rhimes ma non ha dato le soddisfazioni di un tempo, anzi. Le lamentele non sono mancate soprattutto per la questione April-Jackson, ma il finale di Grey's Anatomy 14 promette soddisfazioni a tutti ...

GREY’s Anatomy - Ellen Pompeo : “L’attore sbaglia? Uccidiamo i personaggi”... Seriously? : Grey's Anatomy 14 si avvia a conclusione: l'ultima puntata, la 24esima, andrà in onda negli USA il prossimo 17 maggio e segnerà l'addio di due personaggi ormai storici come Arizona Robbins, che ha il sorriso di Jessica Capshaw e ha debuttato nella quinta stagione, e April Kepner, entrata nella sesta stagione e interpretata da Sarah Drew.prosegui la letturaGrey’s Anatomy, Ellen Pompeo: “L’attore sbaglia? Uccidiamo i personaggi”... ...

Ellen Pompeo sulla fine di GREY’s Anatomy : “Ci stiamo pensando - ma per ora siamo come Rihanna o Beyoncé” : La fine di Grey's Anatomy è ancora lontana, visto che il medical drama è stato appena rinnovato da ABC per una quindicesima stagione e tornerà dunque in onda a settembre, ma inevitabilmente a fronte di tale longevità si comincia ad ipotizzare quale possa essere la conclusione della saga di Meredith Grey, quale che sia il momento in cui si deciderà di chiudere la serie. A confermarlo è Ellen Pompeo, storica protagonista dello show nei panni di ...

April e Arizona in GREY’s Anatomy 14 salve come Cristina? Ellen Pompeo sul finale con frecciata a Patrick Dempsey : Dopo aver detto che sarebbe stato un finale di stagione "non facile", Ellen Pompeo lascia intendere che l'addio ai personaggi di April e Arizona in Grey's Anatomy 14 non sarà tragico. L'attrice, protagonista del medical drama nei panni di Meredith Grey nonché regista di due episodi nelle ultime due stagioni, ha spiegato che quello della quattordicesima stagione sarà "un classico finale di stagione di Grey’s Anatomy, cioè devastante, ma poi vi ...