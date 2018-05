Grasso | il grande tesoro del seno bello

vanityfair

(Di lunedì 7 maggio 2018) «Sulla pancia, i fianchi e nella culotte de cheval, si annida il materiale più prezioso, per rimodellare il, in maniera naturale e definitiva». Lo dice la dottoressa Isabelle Sarfati, luminare francese della chirurgia plastica e ricostruttiva del. Autrice del best seller, Histore Plastique (Editions Stock), che diventerà prossimamente una serie televisiva in Francia, la chirurga plastica di 60 anni, ha seguito tutti gli step, necessari per diventare la migliore. Lunghi anni, di pratica in ospedale, a fianco di Paul Tessier, padre della chirurgia cranio-maxillo-facciale, prima di entrare nel team dei fondatori dell’Institut du Sein, di Parigi, un punto di riferimento per il cancro ale la ricostruzione. LEGGI ANCHETutto quello che si può fare con la radiofrequenza LEGGI ANCHELaserterapia, il trattamento più amato dalla star La specialista di liposuzione e di interventi ...