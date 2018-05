Grandine nel Varesotto Pompieri al lavoro per sopperire ai 30 cm di ghiaccio | auto

Maltempo - Grandine nel Pavese : danni su orzo - frumento e foraggi : danni pesanti a orzo , frumento e foraggi come erba medica e loietto. È quanto emerge da una prima rilevazione dei tecnici di Coldiretti dopo la violenta grandinata che oggi pomeriggio si è abbattuta sul Pavese . Le verifiche sono ancora in corso – spiega la Coldiretti Lombardia – e un quadro più preciso della situazione si potrà avere solo nelle prossime ore. La tempesta di ghiaccio, con chicchi grandi come nocciole, si è scatenata ...

“Neve - temporali e Grandine”. Meteo - Italia nella morsa del gelo. In arrivo una nuova perturbazione : ecco dove colpirà : Ciclone in azione sull’Italia. La Primavera batte in ritirata: nevicate diffuse anche a quote basse su molte regioni. Il possente strat-warming dei primi mesi del 2018 – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – ha letteralmente scombussolato le stagioni: è iniziata ufficialmente la primavera, ma su mezza Italia la situazione meteo appare tutt’altro che mite e primaverile. Un ciclone mediterraneo sta portando ...