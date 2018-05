Grande Fratello | tutti aspettano la diretta di questa sera ma arriva la sorpresa

Grande Fratello - dalla casa il clamoroso attacco a Barbara D'Urso : 'Non ci vado mica da lei a...'. Chi scherza col fuoco : Lucia Bramieri fa polemica anche con chi è fuori dalla casa del Grande Fratello e attacca direttamente due opinioniste dei programmi di Barbara D'Urso . La concorrente del reality ha infatti ...

Grande Fratello - c'è già un vincitore? Quella voce sul reality di Barbara D'Urso : ecco chi trionfa : La quindicesima edizione del Grande Fratello è entrata nel vivo, i concorrenti continuano la loro avventura nella casa più spiata d'Italia tra molti momenti di tensione e la classifica di Sisal ...

Grande Fratello 2018 : anticipazioni puntata di martedì 8 maggio : Grande Fratello 15, anticipazioni puntata di martedì 8 maggio 2018: cosa succede ai concorrenti Cosa succede ai concorrenti di Grande Fratello 15 nel corso della nuova puntata di martedì 8 maggio 2018? Secondo le anticipazioni, sono questi i momenti più attesi per il nuovo appuntamento col reality show in programma in prima serata su Canale5. […] L'articolo Grande Fratello 2018: anticipazioni puntata di martedì 8 maggio proviene da Gossip ...

Grande Fratello : la confessione di Matteo Gentili dopo il bacio ad Alessia : Matteo Gentili dopo il bacio ad Alessia Prete: il concorrente volta pagina e non pensa più a Paola Di Benedetto Al Grande Fratello è finalmente scoppiata la passione tra Matteo Gentili e Alessia Prete. I due concorrenti, infatti, sabato notte si sono finalmente baciati, facendo felici i fan della trasmissione che da sempre fanno il […] L'articolo Grande Fratello: la confessione di Matteo Gentili dopo il bacio ad Alessia proviene da Gossip ...

Grande Fratello - tra Alessia Prete e Matteo Gentili è amore : risveglio a suon di baci : Dopo quella tra Lucia Orlando e Filippo, nella Casa del Grande Fratello 15 si è formata una seconda coppia composta da Alessia e Matteo. L'intesa tra i due è palese a tutti e, nella notte tra sabato e ...

Grande Fratello - tra Alessia Prete e Matteo Gentili è amore. Risveglio a suon di baci VIDEO : Dopo quella tra L ucia Orlando e Filippo , nella Casa del Grande Fratello 15 si è formata una seconda coppia composta da Alessia e Matteo . L'intesa tra i due è palese a tutti e, nella notte tra ...

Alessia Prete e Matteo Gentili - scoppia la passione al Grande Fratello : Dopo quella tra L ucia Orlando e Filippo , nella Casa del Grande Fratello 15 si è formata una seconda coppia composta da Alessia e Matteo . L'intesa tra i due è palese a tutti e, nella notte tra ...

Grande Fratello 15 puntata 7 maggio 2018 : lite Danilo - Luigi e Aida - Lucia B. : ...

ALESSIA PRETE E MATTEO GENTILI - IL BACIO/ Video - Elena Morali attacca la nuova coppia del Grande Fratello : Dopo due settimane ci corteggiamento e strani avvicinamenti, ALESSIA PRETE e MATTEO GENTILI si lasciano andare ad un lungo BACIO apprezzato dal pubblico. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:40:00 GMT)

Grande Fratello 15 - le interazioni social entrano nel live di Mediaset Extra : Il Grande Fratello da un paio di anni ruota soprattutto attorno ai commenti positivi e negativi e le segnalazioni che i social propinano alla velocità della luce con l'occhio attento alla diretta dalla casa. A proposito di ciò, c'era una volta la social room che, nelle prime serate, nonostante i tempi sempre più risicati che gli sono stati dedicati, per diverso tempo è stato il termometro del pubblico che commentava via twitter e ...

Grande Fratello - anticipazioni puntata : tre “ingressi a sorpresa” : Domante, martedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il Grande...

Grande Fratello : non solo Ken. Marco Ferri va a far visita ad Aida! : Barbara D'urso - GF15 Si apre la Porta Rossa per il “Ken umano” Rodrigo Alves. Ma non è l’unica novità della quarta puntata di Grande Fratello, in onda domani martedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5. Il reality condotto da Barbara D’urso vedrà al centro della scena un duplice confronto: come annunciato dalla conduttrice nel corso della sua Domenica Live, Patrizia, dopo essere stata eliminata la scorsa settimana, potrebbe ...

Grande Fratello 15 puntata 7 maggio 2018 diretta : : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno.prosegui la letturaGrande Fratello 15 puntata 7 maggio 2018 diretta: pubblicato su Gossipblog.it 07 maggio 2018 16:03.

Grande Fratello 2018 - Ken Umano nuovo concorrente/ “Sono io quello vero!” - che la guerra abbia inizio… : Domenica Live, anticipazioni del 6 maggio 2018: Baye Dame Dia in studio e il web s’indigna con Barbara d’Urso, anche Patrizia Bonetti in diretta; quali gli altri ospiti?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:32:00 GMT)