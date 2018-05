Grande Fratello | nuova polemica per Luigi Favoloso

Grande Fratello 2018 - KEN UMANO NUOVO CONCORRENTE/ Da Rodrigo Alves ad Aida Nizar : l'atmosfera si scalda : Domenica Live, anticipazioni del 6 maggio 2018: Baye Dame Dia in studio e il web s’indigna con Barbara d’Urso, anche Patrizia Bonetti in diretta; quali gli altri ospiti?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:22:00 GMT)

POMERIGGIO 5/ Grande Fratello 15 - ecco perché stasera non va in onda : l'annuncio di Barbara d'Urso : POMERIGGIO 5, Grande Fratello 15: ecco perché stasera non va in onda. l'annuncio di Barbara d'Urso arriva durante il programma di oggi su Canale 5, ecco spiegata la motivazione.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:19:00 GMT)

Alessia Prete e Matteo Gentili - il bacio/ Video - la coppia del Grande Fratello 15 è stata "scoperta" : Dopo due settimane ci corteggiamento e strani avvicinamenti, Alessia Prete e Matteo Gentili si lasciano andare ad un lungo bacio apprezzato dal pubblico. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:12:00 GMT)

“Alessia…”. Grande Fratello - dopo il bacio davanti alle telecamere - arriva la confessione di Matteo. Messo alle strette - ecco cosa ha rivelato su di lei : Non solo Lucia Orlandi e Filippo Contri, al Grande Fratello è nata un’altra coppietta. La passione è sbocciata anche tra Matteo Gentili e Alessia Prete. Da giorni sembravano parecchio in sintonia, con tanto di abbraccio super romantico sotto la pioggia, poi è scattato il bacio e i due si sono sciolti. O meglio: hanno provato a mantenere il segreto, ma invano. Il resto del gruppo aveva già capito che tra i gieffini era sbocciato ...

Alessia del Grande Fratello preoccupata per Paola Di Benedetto : Alessia Prete del Grande Fratello è preoccupata per Paola Di Benedetto, ex fidanzata di Matteo Gentili Dubbi e timori al Grande Fratello per Alessia Prete. La studentessa di Scienze Statistiche ha intrapreso una relazione con Matteo Gentili ma è preoccupata per l’eventuale reazione di Paola Di Benedetto, ex fidanzata del calciatore. Matteo e Paola hanno […] L'articolo Alessia del Grande Fratello preoccupata per Paola Di Benedetto ...

Grande Fratello 15 - Aida Nizar : "Grazie Simone per la tua ipocrisia - grazie Luigi per la tua cattiveria..." : La squalifica di Baye Dame Dia non ha certo migliorato i rapporti tra Aida Nizar e gli altri inquilini della casa del Grande Fratello 15. Le discussioni con la star dei reality show in Spagna, infatti, non accennano a diminuire. L'unica differenza, rispetto a prima, è che i toni sono tornati ad essere perlomeno civili (diciamo...).E' anche vero che, ormai, qualunque cosa faccia Aida Nizar procura fastidio, a volte immotivato o esagerato, ...

“È tutta una montatura!”. Le bugie di Nina Moric. Al Grande Fratello esce fuori tutto : ecco cosa è successo veramente tra la modella croata e Luigi Favoloso : “Un’architettura diabolica” : Di Luigi Favoloso sapevano tutti veramente molto poco. Oltre al fatto di essere il compagno di Nina Moric da quattro anni e di essere un imprenditore, non molto altro. Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello ha permesso al Grande pubblico di conoscerlo meglio. Il bel campano appena fatto il suo ingresso nel reality non ha perso tempo e ha subito fatto capitolare Patrizia Bonetti che adesso è fuori da Cinecittà, ma spera in una loro ...

Grande Fratello - Elena Morali si sfoga : “Sanno solo limonare” : Elena Morali sui social attacca i concorrenti del GF 15 Questa edizione del Grande Fratello 15, condotta da Barbara d’Urso, è iniziata soltanto da poche settimane e ha già riscosso numerosi disappunti da parte del pubblico a casa. Stavolta, ad attaccare il programma, è stata anche l’ex naufraga dell’edizione di quest’anno de L’isola dei famosi, Elena Morali. L’ex “pupa” ha condiviso una storia su ...

Luigi Favoloso nella bufera : scoperto il tatuaggio. Se l’è fatto coprire poco prima di entrare al Grande Fratello - ma ora escono le foto. E monta la polemica. Ecco che si era tatuato sul braccio : È un Grande Fratello nato sotto il segno della polemica, questo targato Barbara D’Urso. prima che iniziasse si è molto discusso sull’opportunità di far entrare concorrenti già noti al pubblico. “Ma non dovevano essere sconosciuti?”, ci si chiedeva quando le indiscrezioni su quello o quell’altro inquilino cominciavano a circolare con insistenza diventando poi ufficiali. Poi il reality è partito e, tempo una ...

Grande Fratello 15 : anticipazioni per il quarto appuntamento del reality condotto da Barbara D’Urso : Grande Fratello 15 anticipazioni della puntata di martedì otto maggio, in prime time su canale 5. quarto appuntamento del reality show condotto da Barbara D’Urso. Le anticipazioni in merito alla trasmissione prodotta da Endemol sono tanti e molto interessanti. Grande Fratello 15: anticipazioni quarta puntata La Casa più spiata d’Italia avrà un nuovo concorrente, infatti è previsto per domani sera l’ingresso dalla Porta Rossa di Rodrigo Alves, ...

Grande Fratello 2018 non va in onda : la verità sul bacio di Alessia e Matteo rimandata alla prossima diretta : Lunedì sera senza intrighi, nomination e liti, il Grande Fratello 2018 non va in onda oggi, 7 maggio, e trasloca nuovamente al martedì. Tutti contenti quindi? In queste prime settimane Barbara d'Urso e il suo programma non hanno di certo dovuto elemosinare spettatori e, forti di un successo di pubblico notevole anche contro Il Commissario Montalbano, si preparano a tornare in onda al martedì a cominciare da domani, 8 maggio. In questi ...

Grande Fratello 15 : Lucia Bramieri al secolo la “telegattara” in pieno delirio contro Aida Nizar : Grande Fratello 15: la “telegattara” Lucia Bramieri, che conosciamo perché frequenta i salotti della D’Urso, litigando con la famiglia del marito il telegatto del Grande Gino Bramieri ha dato un chiaro segno di “delirio” senile. Lucia Bramieri delira e aizza i coinquilini contro Aida La Bramieri, fino alla scorsa puntata ha chiesto scusa al pubblico in qualità di persona più matura, per non aver saputo fermare il branco contro Aida. In modo ...

Grande Fratello - la dura lettera di Aida contro i compagni : «Ecco cosa penso di voi» : Il rapporto tra Aida Nizar e i concorrenti del Grande Fratello dopo gli ultimi scontri sembra essere migliorato, ma di poco. La provocatrice spagnola è sempre più isolata da gruppo, ma molto attenta ...

Grande Fratello 2018 anticipazioni dell’8 maggio : tre confronti in arrivo : Grande Fratello 2018 anticipazioni dell’8 maggio – La quarta puntata del reality è pronta a regalare un’ondata di trash a tutti i fan e telespettatori. Ritroveremo ancora una volta alla guida Barbara d’Urso, affiancata dai due emozionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Le anticipazioni del Grande Fratello 2018 ci hanno già rivelato l’ingresso di un nuovo concorrente nella Casa, ma ci dovremo aspettare molto di ...