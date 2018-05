Grande Fratello | non solo Ken Marco Ferri va a far visita ad Aida!

davidemaggio

: Maurizio Costanzo: 'Il Grande Fratello è una finestra su una discarica. Guardate Aldo Moro su Rai1' - HuffPostItalia : Maurizio Costanzo: 'Il Grande Fratello è una finestra su una discarica. Guardate Aldo Moro su Rai1' - trash_italiano : 'Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati' [Barbara d'Urso] #GF15 - TvTalk_Rai : 'Chiedere a me del Grande Fratello è come chiedere a una pecora che ne pensa degli arrosticini'. Quello che vi asp… -

(Di lunedì 7 maggio 2018) Barbara D'urso - GF15 Si apre la Porta Rossa per il “Ken umano” Rodrigo Alves. Ma non è l’unica novità della quarta puntata di, in onda domani martedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5. Il reality condotto da Barbara D’urso vedrà al centro della scena un duplice confronto: come annunciato dalla conduttrice nel corso della sua Domenica Live, Patrizia, dopo essere stata eliminata la scorsa settimana, potrebbe rientrare nella casa per commentare in primo luogo le avances che Mariana ha fatto a Luigi (con il quale c’era del tenero) e, successivamente, la nomination della modella campana (che si professava amica) risultata poi fatale per la concorrente bolognese. Non macherà unainaspettata per Aida:dall’Isola dei Famosi approderà nella Casa più spiata d’Italia. Ci sarà un faccia a faccia tra i due. Giova ricordare che il ...