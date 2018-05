Grande Fratello | Luigi Favoloso cancella il tatuaggio nazista prima di entrare nella casa

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso : un tatuaggio esalta gli ideali nazisti? : La presenza di Luigi Mario Favoloso, imprenditore campano e ormai ex fidanzato di Nina Moric, nella Casa del Grande Fratello 15 ha fatto discutere. Perché ospitare un esponente del partito CasaPound, il partito di estrema destra che l'ha candidato alle ultime elezioni dove ha raccolto 811 voti e lo 0,63%, poteva sembrare una provocazione. Luigi, entrato nel loft di Cinecittà con il sorriso da bravo ragazzo, ha poi fatto diversi passi ...

Grande Fratello hot - Alessia ‘risponde’ a Mariana : momento sexy sotto la doccia [FOTO] : 1/16 ...

Grande Fratello 2018 eliminati martedì 8 maggio : a rischio Aida e Luigi Mario Favoloso? Tutte le anticipazioni : Anche domani martedì 8 maggio sarà una puntata piena al Grande Fratello 2018: verrà eliminato Luigi Favoloso molto probabilmente, ma non escluderemmo il colpo di scena Aida Nizar eliminata. E poi tantissimi argomenti da trattare: oltre alla crisi nella coppia, o presunta tale, Filippo e Lucia, c'è stato finalmente il bacio tra Matteo e Alessia! I due si sono avvicinati piano piano e sabato notte si sono abbandonati all'istinto, scambiandosi il ...

Grande Fratello - chi è Rodrigo Alves (Ken Umano) : scheda e foto : Rodrigo Alves alias il "Ken Umano" è un nuovo inquilino (probabilmente temporaneo) del

Maurizio Costanzo : "Il Grande Fratello è una finestra su una discarica. Guardate Aldo Moro su Rai1" : Suona come una sentenza quella di Maurizio Costanzo sul Grande Fratello. In un commento su Libero Quotidiano, il presentatore non ha peli sulla lingua e definisce il programma Mediaset condotto da Barbara D'Urso come "una finestra su una discarica".Il Grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un Grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare ...

Grande Fratello 2018 : il primo bacio tra Alessia e Matteo : GF15 - bacio Matteo - Alessia Dopo quella tra Filippo Contri e Lucia Orlando, una nuova coppia si è ormai formata nella casa del Grande Fratello 2018. Gli interessati sono l’ex di Paola Benedetto Matteo Gentili e la già concorrente di Miss Italia 2016 Alessia Prete: dopo giorni di avvicinamento, tra i due è finalmente scattato il bacio. L’episodio è stato mostrato per la prima volta nella puntata di ieri di Domenica Live. I due erano ...

Pomeriggio 5/ Ospiti 7 maggio : compleanno in diretta per Barbara D'Urso tra cronaca e Grande Fratello : Una puntata speciale di Pomeriggio 5 quella in onda oggi, 7 maggio, in occasione del compleanno della sua conduttrice, Barbara D'Urso che oggi compie 61 anni. Quali gli Ospiti e i temi?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:52:00 GMT)

Grande Fratello : Lucia Bramieri si scaglia contro Karina Cascella : Lucia Bramieri parla male di Karina Cascella al Grande Fratello 15 Lucia Bramieri dentro la Casa del Grande Fratello ha espresso il suo negativo parere su Karina Cascella, augurandosi di non incontrare l’opinionista di Domenica Live nel salotto di Barbara d’Urso una volta finita la sua esperienza nel reality. La Bramieri ha infatti affermato che non vorrà assolutamente rivolgere parola ne a Aida Nizar ne alla Cascella durante una ...

Grande Fratello - Barbara D'Urso lancia un nuovo concorrente : è il Ken umano : Barbara D'Urso ha deciso di spruzzare un po' di pepe sul Grande Fratello portando nella casa Rodrigo Alves, ben più noto al pubblico mondiale come il Ken umano . Alves da tempo si è imposto come ...

Grande Fratello 2018 : arriva un nuovo concorrente - il "Ken Umano" - Rodrigo Alves : Barbara D'Urso a Domenica Live annuncia un nuovo ingresso nella Casa: 33enne brasiliano che si è sottoposto a 58 interventi chirurgici.

Grande Fratello - l'insinuazione sessuale nella casa sul pupillo di Maria De Filippi : 'Secondo me è gay' : Al Grande Fratello di Barbara D'Urso si è scatenato un appassionato dibattito sull'orientamento sessuale del cantante Riki , stella in ascesa dalla scuderia di Amici di Maria De Filippi. Secondo ...

Grande Fratello 2018 : scoppia la passione tra Matteo Gentili e Alessia Prete : Dopo giorni di coccole, sguardi e mani sfiorate arriva il tanto atteso bacio tra il calciatore e la modella torinese.

Il Ken Umano è il nuovo concorrente del Grande Fratello : Indietro 7 maggio 2018 2018-05-07T10:37:37+00:00 ROMA – Sarà il Ken Umano a varcare la soglia della Casa più spiata d’Italia.Barbara D’Urso ha annunciato ufficialmente a Domenica Live il nuovo concorrente del Grande Fratello, che prenderà il posto dello squalificato Baye Dame.Si tratta di Rodrigo Alves, il 34enne brasiliano conosciuto nel mondo come il Ken Umano. […]

Patrizia Bonetti pronta a rientrare nella Casa del Grande Fratello : «Luigi ed io abbiamo dei progetti...» : ROMA - «L?interesse di Mariana è nato negli ultimi quattro giorni, lei non faceva parte neanche del nostro entourage. Mi pare evidente che lei ci stia provando. Se lui ci...