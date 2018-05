Grande Fratello | la dura lettera di Aida contro i compagni | «Ecco cosa penso di voi»

Grande Fratello 2018 : anticipazioni puntata di martedì 8 maggio : Grande Fratello 15, anticipazioni puntata di martedì 8 maggio 2018 : cosa succede ai concorrenti Cosa succede ai concorrenti di Grande Fratello 15 nel corso della nuova puntata di martedì 8 maggio 2018 ? Secondo le anticipazioni , sono questi i momenti più attesi per il nuovo appuntamento col reality show in programma in prima serata su Canale5. […] L'articolo Grande Fratello 2018 : anticipazioni puntata di martedì 8 maggio proviene da Gossip ...

Grande Fratello : non solo Ken. Marco Ferri va a far visita ad Aida! : Barbara D'urso - GF15 Si apre la Porta Rossa per il “Ken umano” Rodrigo Alves. Ma non è l’unica novità della quarta puntata di Grande Fratello, in onda domani martedì 8 maggio, in prima serata su Canale 5. Il reality condotto da Barbara D’urso vedrà al centro della scena un duplice confronto: come annunciato dalla conduttrice nel corso della sua Domenica Live, Patrizia, dopo essere stata eliminata la scorsa settimana, potrebbe ...