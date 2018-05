Grand Tour in Sicilia con gli acquerelli di Fabrice Moireau : A distanza di quasi due secoli e mezzo da quel tempo, l'Isola rivive un nuovo 'Grand Tour' affidato ai pennelli e alle matite di uno dei più Grandi acquarellisti del mondo, Fabrice Moireau, e al ...

Golf - PGA Tour 2018 : Jason Day svetta in testa al Wells Fargo Championship. Grande rimonta per Francesco Molinari : Rivoluzione al comando della classifica del Wells Fargo Championship, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Quail Hollow Club di Charlotte. L’australiano Jason Day si è issato al comando della classifica chiudendo il terzo giro in 67 colpi (-4) ed ergendosi al comando con 10 colpi totali sotto il par, grazie ai cinque birdie messi a referto tra le buche 9 e 15, che gli hanno ...

Tour du Grand Paradis agli spagnoli Cardona-Pinsach e alle francesi Bonnel-Mollard : ... con Graziano che oltre ad essere il papà di Michele, vincitore della Coppa del Mondo 2018, vinse qui in Valsavarenche nel 2006 e fu il il primo Campione del Mondo di scialpinismo nel 2002. Podio ...

Beach volley - World Tour 2018 Langkawi. E’ “Grande Russia” anche in Malesia : Due coppie in semifinale anche in Malesia, dopo il dominio in campo maschile nel torneo 4 Stelle di Xiamen. La Russia continua a stupire e strabiliare nel World Tour di Beach volley e, nel torneo 1 Stella di Langkawi che oggi ha vissuto una giornata decisiva per la definizione della “top four” maschile e femminile, piazza una coppia maschile e una femminile in semifinale con buone possibilità di arrivare fino in fondo. Per il resto ...

Ufficiale il tour di Luca Carboni per Sputnik dopo Una Grande festa : biglietti in prevendita : Il tour di Luca Carboni è finalmente Ufficiale. dopo l'annuncio del nuovo album, che ha deciso di intitolare Sputnik, l'artista è pronto a tornare sul palco con una serie di date che lo terranno impegnato nei prossimi mesi. Il disco sarà anticipato da un nuovo singolo, Una grande festa, che ricalca lo stile di Luca Carboni, in un'atmosfera estiva che potrà candidarlo tra i grandi tormentoni di questa nuova stagione che sta per arrivare. ...

Calabria Buskers Tour V Edizione #0 : Maropati risponde con Grande entusiasmo e partecipazione [FOTO] : Dalle 16.00 a mezzanotte inoltrata si sono alternati laboratori per bambini con 'La valigia del clown' e spettacoli itineranti lungo le vie del borgo. Immagini magiche e suggestioni poetiche grazie ...

Grand Tour delle dimore storiche : comprende mostre, concorsi fotografici, eventi enogastronomici, spettacoli. Con un denominatore comune: valorizzare le tradizionali regionali che sono espressione del nostro patrimonio culturale. Ed ...

Condizioni di innevamento al momento eccezionali per il Tour du Grand Paradis : Il pacco gara consiste in uno zaino Venturi by Frendo fornito dalla società New Sport Project oltre ad un buono per il pranzo della domenica. Per informazioni e iscrizioni: www.TourduGrandParadis.it

ROGER WATERS/ Us + Them Tour : a Milano rivivono i Grandi classici dei Pink Floyd : ROGER WATERS in concerto a Milano: ieri sera è andato in scena il secondo e ultimo spettacolo milanese dell'Us + Them Tour dell'ex bassista dei Pink Floyd. (Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:52:00 GMT)

Il Grand Tour dei fiamminghi ospiti in Sicilia : Al mondo caravaggesco afferisce anche l'autore dei cinque sensi, provenienti dalla chiesa madre di Caccamo, dove è pure conservato un San Filippo Agricola di Stomer, e identificato con Jan van ...

Un Grande evento prima del tour di Benji e Fede - con un repertorio ricchissimo : “Manca poco” : Annunciato un grande evento prima del tour di Benji e Fede, tornati al successo con Siamo solo noise. Il duo modenese è tornati ai microfoni di RTL 102.5, per raccontare quelli che sono i punti più importanti del loro nuovo progetto discografico che è arrivato a qualche mese dal Zeropositivo. Il terzo album del duo è balzato immediatamente in vetta alle classifiche, preceduto da Buona fortuna. I due raccontano di una nuova maturità ...

Il Grande cinema arriva a Cinecittà World con Cinetour : Roma, , askanews, - Cinecittà World, il parco divertimenti alle porte di Roma si apre al grande cinema con l'inaugurazione di Cinetour, un percorso tra i set dei kolossal del passato fino ai giorni ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca a caccia di un Grande risultato a Miami Beach : Dopo la vittoria di Scott Brash nella prima tappa a Mexico City, il Longines Global Champions Tour 2018 resta in America e si sposta a Miami Beach, dove tra giovedì 5 e sabato 7 aprile andrà in scena il secondo appuntamento della competizione che un anno fa segnò l’inizio della grande annata del Salto Ostacoli azzurro. I migliori interpreti della specialità entreranno in scena con l’obiettivo di portare a casa un successo di ...

Foto e video dei 5 Seconds Of Summer a Milano per il 5SOS3 Tour - un Grande show tra le hit passate e gli inediti del nuovo album : Ieri sera al Fabrique il grande concerto dei 5 Seconds Of Summer a Milano: sold out da settimane, lo show della band australiana ha registrato uno straordinario successo! La grinta e l'energia dei 5 Seconds Of Summer sono arrivate anche in Italia: la band si è esibita al Fabrique di Milano giovedì 29 marzo per l'unica data italiana del 5SOS3 Tour. In scaletta, tante hit che hanno segnato il loro debutto discografico negli anni passati e ...