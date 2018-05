Governo | Di Maio | no a governi tecnici Ancora possibile soluzione politica | ok premier

Governo : Centinaio - passo lato Di Maio e Berlusconi e troviamo soluzione : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “A Di Maio e Berlusconi chiediamo: fate un passo laterale, andiamo da Mattarella tutti insieme e troviamo una soluzione politica”. Lo dice il capogruppo della Lega al Senato, Gian Marco Centinaio, ai microfoni di ‘Agorà’, su Raitre. L'articolo Governo: Centinaio, passo lato Di Maio e Berlusconi e troviamo soluzione sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Di Maio - nessun contatto tra me e Renzi : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Non c’è stato alcun tipo di contatto tra me e Renzi”. Lo assicura il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ai microfoni di Rtl 102.5. “Credo -aggiunge riferendosi alla fase di dialogo tra M5S e Pd- che in quel momento i segnali positivi arrivassero da tutte le parti del Pd e questo non lo sapevamo solo noi del Movimento, solo il presidente Fico, mi pare che fosse chiaro a tutto il ...

Consultazioni - Di Maio : “Non esiste Governo neutrale. Al voto prima possibile. Salvini? Se ci ripensa mio cellulare è acceso” : Ore 22:40. la lunga giornata di Luigi Di Maio termina incontrando i cronisti che lo attendono dopo la riunione degli deputati e senatori del M5S. “Il Presidente Mattarella ha detto scegliete tra un ‘governo neutrale‘ o il voto in estate o in autunno, io scelgo il voto il prima possibile. prima si fa meglio è. Quali sono le condizioni per arrivare con un governo a dicembre – si chiede Di Maio – qui il vero rischio è ...

Governo : Di Maio - Mattarella sa da primo giorno nostro no a esecutivo neutrale : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente della Repubblica per la pazienza che ha avuto in questo periodo. Sono sempre stato onesto e lineare anche con il Quirinale, abbiamo spiegato con il Movimento fin dove potevamo arrivare e dove non potevamo arrivare. Noi un Governo tecnico o neutrale che dir si voglia non lo votiamo, non per la proposta che farà il Presidente della Repubblica, ma perchè ...

Governo - Stefania Craxi : “Mio padre al tavolo con Di Maio? Mai con quello scappato di casa” : “Mio padre al tavolo con Di Maio? Escludo che si sarebbe seduto con quello scappato di casa”. Il giudizio, netto, arriva da Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e figlia dell’ex segretario del Partito socialista, Bettino Craxi. A Milano, al Palazzo delle Stelline, la fondazione Craxi ha organizzato la presentazione del libro “Il Governo del leader. Craxi a Palazzo Chigi (1983-1987) a cura di Roberto Chiarini. ...

[Il retroscena] I 25 parlamentari grillini pronti a tradire e sostenere il Governo neutrale. E Di Maio cancella la regola del doppio mandato : ... ma, comunque, i "responsabili" grillini potrebbero restituire l'idea di un partito in difficoltà, pronto a spaccarsi di fronte a una scelta politica impegnativa, e indebolire la leadership del ...

Niente Governo 5 Stelle : tutti gli errori di Luigi Di Maio : Sfuma l'occasione di governo per il Movimento 5 Stelle: la colpa è della ambiguità e dell'immaturità di un leader incapace di dialogo

M5s - no al Governo e voto a luglio? Occhio : quanti voti in più può prendere Luigi Di Maio : O ancora 'Quando una forza politica come la nostra entra nella democrazia rappresentativa e ne condivide alcune regole, come il dialogare con gli altri, e poi riceve il due di picche allora il ...

Mattarella : 'Non c'è maggioranza politica - via a Governo neutrale' - Salvini e Di Maio dicono no : voto subito : 7 mag 19:07 Mattarella: Partiti decidano, governo fino a dicembre o voto a luglio Un governo "di garanzia" e "neutrale", pronto a dimettersi nel caso in cui dovesse emergere una maggioranza politica, ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - asse contro il Governo neutrale : no a Sergio Mattarella - 'voto subito' : Il 'governo neutrale' proposto da Sergio Mattarella ? Un immediato disastro: al vaffa del presidente, i partiti rispondono con un altro vaffa. In primis Giorgia Meloni , contraria ad 'esperimenti da ...