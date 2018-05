GOVERNO ULTIME NOTIZIE | SALVINI-DI MAIO ESECUTIVO POLITICO O VOTO 8 LUGLIO

GOVERNO - ultime notizie : la diretta delle consultazioni dal Quirinale : Salvini rivendica l'incarico "Abbiamo offerto al...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : GOVERNO - scontro nel centrodestra - distanze Salvini-Berlusconi (7 maggio) : ULTIME NOTIZIE, di oggi 7 maggio 2018: Di Maio fa un passo indietro e cerca intesa con Salvini. Al vertice del centrodestra duro scambio tra il leghista e Berlusconi. Juve, Scudetto virtuale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 08:31:00 GMT)

GOVERNO ULTIME notizie - stasera vertice del centrodestra : Conto alla rovescia per i partiti prima delle consultazioni di domani. Resa dei conti Berlusconi-Salvini. I 5 Stelle non chiudono alla Lega Governo, il puzzle di Mattarella. Caccia a un premier ...

GOVERNO - Di Maio riapre a Salvini : idea premier “terzo”/ Ultime notizie : M5s risponde oggi alla Lega in tv? : M5S, Di Maio tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di Salvini, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 12:22:00 GMT)

GOVERNO - ore di riflessione per M5s e Lega prima delle ultime consultazioni : E' conto alla rovescia per i partiti per giungere dopo due mesi dalle elezioni a un accordo che consenta la nascita di un Governo politico. Sono ore di attesa che la Lega con tutto il centrodestra e ...

GOVERNO 2018 ultime notizie : sarà un esecutivo “del Presidente”? : Il trionfo della Lega alle elezioni regionali in Friuli, assieme alle dichiarazioni di Matteo Renzi e risposta a ruota di Luigi Di Maio, hanno sparigliato il quadro a ridosso del 1° maggio. C’è da aspettare la direzione del Partito Democratico che si riunisce domani per dipanare una matassa aggrovigliata e approdare a una posizione comune e tramite la “collegialità” richiamata dal segretario reggente Martina. Venerdì si ...

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : crisi GOVERNO May - dimissioni ministro Interni Amber Rudd per caos migranti : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Gran Bretagna, si dimette ministro Interni Amber Rudd per scandalo quote migranti. Governo May in crisi.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini - impossibile GOVERNO M5s-Pd - 28 aprile - : ULTIME NOTIZIE 28 aprile: Matteo Salvini boccia M5s-Pd. Altri 350 feriti a Gaza, Amnesty chiede embargo per Israele. Serie A, oggi Inter-Juventus.

