Governo neutrale | Lega e M5s si oppongono e chiedono voto a luglio FI prende tempo

Il 'Governo neutrale' di Mattarella e la crisi di Air France. Le notizie del giorno in breve : Il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, chiede ai lavoratori in sciopero di "essere responsabili".

Mattarella sferza i partiti : «Governo neutrale o al voto». Ma arriva il no di M5S e Lega : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Lega-M5S, ultimi tentativi per un'intesa. Pressing di Salvini sul Quirinale Ritrovati mamma e bimba in mare al largo di Terracina Governo ed euro, duello Grillo-Renzi.

L'appello di Mattarella : 'Governo neutrale fino a dicembre o voto in autunno' : La lunga giornata della politica si conclude con le parole del capo dello Stato che auspica un governo con piene funzioni per le imminenti scadenze dell'Unione Europea -

Consultazioni - Mattarella : "Governo neutrale fino a dicembre" : "Serve un governo neutrale fino a dicembre". Lo ha dichiarato il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dopo l'esito negativo delle Consultazioni con i partiti per la formazione di un nuovo esecutivo. L'...

Lega e M5s bocciano il Governo neutrale di Mattarella : «Subito alle urne» : Il presidente Mattarella propone un governo neutrale fino a fine anno. In alternativa voto a luglio o in autunno ma con grandi rischi: «poco tempo per la finanziaria, gli impegni in Europa, gli speculatori sui mercati internazionali». Secco no da Lega e M5s: «tornare al voto l’8 luglio»...

Quanti voti mancano al "Governo neutrale" proposto da Mattarella per ottenere la fiducia in entrambe le Camere : Il tentativo del presidente della Repubblica Mattarella di dar vita a un "Governo neutrale" che porti il Paese al voto nel 2019 o, al massimo, nel prossimo autunno scongiurando così il voto in estate nasce morto? Con ogni probabilità, a leggere le dichiarazioni del leader politici battute dalle agenzie subito dopo la fine del discorso del Capo dello Stato. Ma le legislature possono sempre riservare sorprese. Può quindi ...

Governo : M5S-Lega-Fdi dicono no a Mattarella - ‘neutrale’? Meglio voto a luglio (3) : (AdnKronos) – Gli unici a sostenere l’iniziativa del presidente Mattarella sono i dem che, l’escalation verso il voto ha lasciato spiazzati e preoccupati. Dice Maurizio Martina: “Condividiamo il richiamo alla responsabilità del presidente Mattarella e ci auguriamo che venga ascoltato da tutte le forze politiche in queste ore. Il Pd non farà mancare il suo sostegno all’iniziava preannunciata ora dal ...

Governo : M5S-Lega-Fdi dicono no a Mattarella - ‘neutrale’? Meglio voto a luglio : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – Le risposte sono arrivate a stretto giro e, numeri alla mano, il Governo ‘neutrale’ proposto dal presidente Sergio Mattarella non sembra avere una maggioranza. Hanno già specificato che non voteranno la fiducia M5S, Lega e Fratelli D’Italia. Fi valuta. Unici, ad aver esplicitato il sostegno, sono i dem. Il primo no è arrivato da Luigi Di Maio: “Nessuna fiducia a un Governo ...

MATTARELLA - SALVINI-DI MAIO : “NO A Governo NEUTRALE”/ Lega-M5s “voto subito a luglio” : FI - “meglio in autunno” : La mossa di MATTARELLA: "GOVERNO neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di MAIO e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:35:00 GMT)

Mattarella : Governo neutrale fino a dicembre o elezioni in autunno : ... il primo è quello di non avere il tempo per mettere in campo ed approvare nel nuovo Parlamento una manovra di bilancio che eviti l'aumento dell'Iva, che avrebbe ripercussioni pesanti sull'economia e ...

Di Battista : chi vota il Governo neutrale è un 'traditore della patria' : Roma, 7 mag. , askanews, 'Lo chiamano 'governo neutrale', 'governo del Presidente', 'governo di tregua' etc, etc ma si tratterebbe sempre e comunque di un governo tecnico: un governo composto da ...

Di Battista : chi vota Governo neutrale traditore della Patria : Movimento 5 stelle contro il governo neutrale proposto dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. A dire no, con un post su Facebook, c'è anche Alessandro Di Battista. 'Chi, dopo aver detto no al ...

Mattarella : «Governo neutrale fino a dicembre oppure voto in estate-autunno. Partiti responsabili». No di M5S e Lega : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appella alla responsabilità dei Partiti per dar vita a un governo neutrale che lavori fino al 31 dicembre, anche per varare la legge di...

Mattarella : «Governo neutrale fino a dicembre oppure voto in estate-autunno. Partiti responsabili». No di M5S e Lega : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si appella alla responsabilità dei Partiti per dar vita a un governo neutrale che lavori fino al 31 dicembre, anche per varare la legge di...