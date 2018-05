Governo | Mattarella dà il via al terzo giro di consultazioni

Mattarella non si arrende - avanti sul Governo «neutrale» con nomi popolari : Che il percorso fosse in salita Sergio Mattarella non aveva dubbi. Sin dalla scelta di accelerare sull’ultimo giro di consultazioni flash e poi prepararsi all’ultima carta, quella di...

Governo - l'ultimatum di Mattarella : pronta la carta Casellati premier : La capacità di alcuni leader di pestare acqua cercando di riportare tutto e tutti alla casella di partenza ha raggiunto il suo limite. Nello studio alla Vetrata del Quirinale, dove oggi il presidente ...

FINANZA E Governo/ I numeri che aiutano la scelta di Mattarella : Oggi Mattarella ha in programma un nuovo e rapido giro di consultazioni. Dalla situazione economica può trarre alcune conclusioni importanti, dice GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 06:03:00 GMT)FINANZA E CONSULTAZIONI/ Le tre ragioni del Colle contro il voto anticipato, di S. CingolaniFINANZA/ L'allarme per l'Italia viene da Argentina e Turchia, di U. Bertone

Governo - partiti al Colle. Ultima chance - poi decide Mattarella : Se dopo l'apertura dei Cinquestelle e il vertice di Forza Italia-Lega-Fratelli d'Italia non dovesse emergere alcuna soluzione politica, allora non resterebbe che il Governo del Presidente o, ...

Governo - Gentiloni : 'No a Mattarella è no al Paese. M5S-Lega incognita per Ue' : Quindi, attenzione alle mosse che si fanno soprattutto in economia e politica estera". Eppure, restare a Palazzo Chigi non è un'idea che affascina il presidente del Consiglio: "Preferirei di no, ma ...

Governo - Gentiloni : "Dire 'no' a Mattarella significa dire 'no' all'Italia" : Restare a Palazzo Chigi fino alle urne? "Preferirei di no, ma il presidente della Repubblica mi troverà sempre pronto a rispondere". Un Governo Lega-M5S? "Legittimo, ma sarebbe incognita a livello europeo"

Governo - Gentiloni : “Dire ‘Tocca a loro’ non è da Pd - si poteva discutere”. A Di Maio : “Il no a Mattarella è pericoloso” : “Non era realistico che il Pd appoggiasse un Governo guidato da Di Maio“, ma “il ‘tocca a loro‘” non va per “un partito come il Pd, che è per definizione un partito di sinistra di Governo e deve dare il suo contributo, non è che per definizione si colloca all’opposizione”. A dirlo, in un’intervista a Che tempo che fa, è il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che ammette che un patto di ...

Sergio Mattarella in ospedale da Giorgio Napolitano prima delle consultazioni decisive per il Governo : L'altra volta, dopo il secondo giro di consultazioni, aveva voluto vedere anche lui, a suggello del confronto coi partiti. Lo aveva fatto salire al Quirinale, ma questa volta non ha potuto farlo. ...

Mattarella parlerà agli italiani : Governo di tregua in salita : Non sono ore facili. Sergio Mattarella, sconcertato da uno stallo che appare granitico, tra domani sera e martedì tirerà le somme. Ed è pronto a giocarsi l'ultima carta che...

Governo - Mattarella studia nomi : cerca una figura terza : Una 'figura terza, inattaccabile, con standing internazionale'. È questo il profilo generale di un premier da proporre ai partiti come ultima soluzione. Sergio Mattarella è in attesa delle ...

Governo - Sergio Mattarella pensa a un premier donna : la rosa dei nomi : La politica deve farsene carico. È suonata la campanella della ricreazione, fanno sapere dal Colle. E se i leader dei partiti non sono disponibili a collaborare, benissimo. Ma stavolta devono ...

Governo - percorso molto stretto per il Quirinale : tra 48 ore la decisione di Mattarella : Dopo un rapido, ultimo giro di consultazioni lunedì, In caso di fumata nera, due le ipotesi: nuove elezioni dopo l'estate o Governo di tregua e voto nella primavera del prossimo anno -