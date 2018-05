Governo | Martina | ' Noi pronti a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità'

Governo - Martina : “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità - siamo con Mattarella” : “Il Pd pronto se si torna subito alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, noi siamo con il capo dello Stato Sergio Mattarella“. Così ha tagliato corto il segretario reggente dem Maurizio Martina, rientrando nella sede del partito al Nazareno L'articolo Governo, Martina: “Pd pronto a tornare alle urne? Spero non prevalga irresponsabilità, siamo con Mattarella” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuovo Governo - le consultazioni di oggi<br>Martina : "Porre fine a questo gioco dell'oca" : ...

Governo - Martina : basta gioco dell'oca - da tutti passo in avanti : Roma, 7 mag. , askanews, 'Supporteremo fino in fondo l'iniziativa del presidente della Repubblica, si deve fare un passo in avanti tutti, in particolare da chi ha immaginato soluzioni semplici dopo il ...

"Di Maio aveva offerto passo indietro anche a noi? No, mai arrivati a discutere di persone". Così, dopo l'offerta del capo politico M5s alla Lega, ha replicato il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, entrando alla sede nazionale dem del Nazareno a Roma per il vertice ristretto del partito, prima delle nuove consultazioni dal capo dello Stato Mattarella

Martina : "Basta con la propaganda - ora Governo del presidente" : 'Il tempo della propaganda è finito. Ora serve un atto di responsabilità di tutti'. Alla vigilia delle nuove consultazioni Maurizio Martina torna a chiedere un 'governo del presidente'. 'Nessuno si ...

Martina - sì a Governo del presidente : 8.02 No "a governi politici, con Berlusconi, Salvini, o Meloni" e nemmeno con "i 5 stelle". Tuttavia il Pd è pronto "a supportare l'azione" di Mattarella al quale "il partito non farà mancare il suo contributo". Così Martina,reggente del Pd dal Corriere esorta i partiti a sostenere un governo del presidente. Un "esecutivo con un mandato preciso, non di legislatura" che deve rilanciare "l'eurozona",affrontare "l blocco dell' aumento ...

PD - Martina : 'Pronti ad un Governo del Presidente' Video : Perfettamente inutile dire che la linea è quella di Matteo Renzi [Video], ribadita tanto nel controverso intervento televisivo che ha scatenato un vespaio di polemiche, quanto in direzione del Pd. Quella linea viene ora ribadita dal segretario reggente, Maurizio Martina, in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Il PD, in primo luogo, esclude qualsiasi tipo di sostegno a governi politici, siano essi del M5S o del centrodestra, ed è ...

"Abbiamo vissuto tutti 60 giorni di scontri, tatticismi, conflitti, soprattutto da parte di chi il 4 marzo ha prevalso nelle urne. Devono dire innanzitutto agli italiani che hanno fallito, fino a qui non hanno garantito una prospettiva utile al Paese. E questa e' una responsabilita' molto grave". Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, intervistato dal Tg1.

"Noi cercheremo di contribuire allo sforzo che il Presidente della Repubblica sta facendo in questa particolare situazione. Lo abbiamo fatto dal primo minuto, immediatamente dopo il 4 di marzo e intendiamo con coerenza sviluppare questo nostro lavoro". Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, al Tg1.

"A due mesi dal voto il Paese ha bisogno di risposte serie. Chi ha prevalso il 4 marzo ha fallito, ma ancora gioca alla propaganda". Lo scrive su twitter il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina.

Direzione Pd - tutti col segretario Martina : 'Mai al Governo con M5s e Lega : Votata all'unanimità la relazione finale del 'reggente' che ha sancito la tregua tra le varie correnti dem, almeno fino all'Assemblea, ma la data non è stata ancora fissata -

E nel Pd scoppia la pace : tutti con Martina che dice : 'mai al Governo con M5s e Lega' : Di due cose Martina si dice sicuro: il confronto con M5s è capitolo chiuso , "era una sfida politica, non una rinuncia", e mai soci Salvini, Meloni e Berlusconi Ora, dice Martina, occorre supportare ...

Direzione Pd - Martina : 'Con M5s capitolo chiuso. No a Governo centrodestra'. Direzione approva all'unanimità relazione : "Siamo senza una linea politica. E' un fatto che se anche ci mettiamo tutti d'accordo non cancelliamo", aggiunge. "Ma quale resa incondizionata di Martina. Mi sembra che il tema del dialogo con il ...