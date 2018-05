Governo | il segretario del Pd Martina | “Se Di Maio ha offerto passo indietro anche a noi?

Direzione Pd - tutti col segretario Martina : 'Mai al Governo con M5s e Lega : Votata all'unanimità la relazione finale del 'reggente' che ha sancito la tregua tra le varie correnti dem, almeno fino all'Assemblea, ma la data non è stata ancora fissata -

Nel Pd si fa strada l'idea Zingaretti segretario (ma un Governo è sempre più lontano) : Non una resa dei conti ma un dibattito molto aspro "l'aria si è fatta pesante". Ci scommette Cesare Damiano, ex Ministro del Lavoro del Lavoro e membro della direzione Pd, ospite al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora...

Governo - verso l'incarico a Pajno Uomo di Mattarella - piace al M5S E' stato sottosegretario con Prodi : Altro che pre-incarico a Matteo Salvini come chiede il Centrodestra. Altro che scioglimento delle Camere e voto a giugno o luglio come chiede Luigi Di Maio. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella... Segui su affaritaliani.it

Governo - il segretario Pd Martina : “Se via libera della direzione a dialogo con M5s - poi referendum tra iscritti” : “Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l’eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una consultazione”. Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina apre all’ipotesi del referendum tra gli iscritti intervenendo a L’intervista di Maria Latella su Skytg24. L'articolo Governo, il segretario Pd Martina: ...

Martina annuncia rinvio assemblea Pd su segretario - prima Governo : Roma, 13 apr. , askanews, 'Ho chiesto al Presidente Matteo Orfini di posticipare l'assemblea nazionale prevista per il 21 aprile, stante la nuova fase istituzionale determinata dall'incapacità delle ...

"L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di Governo con Di Maio : il M5s sta con Macron?". Parla Fontana - vicesegretario della Lega : "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare un governo insieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento ...

Governo - i renziani chiedono di rinviare l’assemblea Pd che deve decidere sul nuovo segretario : Usare lo stallo per la formazione del Governo per rimandare il regolamento di conti interno al partito e soprattutto la partita per la nuova segreteria. I renziani propongono alle altre correnti del partito di rinviare l’assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se eleggere lì un nuovo segretario o andare a congresso. La richiesta sarebbe motivata dalla necessità di non aprire la partita interna mentre sono in corso le consultazioni, ...

Governo - Rosato vs Belpietro : “M5s non credibile”. “C’era un segretario Pd che aveva promesso di ritirarsi e non l’ha fatto” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il direttore de La Verità, Maurizio Belpietro, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Quest’ultimo ripete che il suo partito è alternativo al M5S, motivo della scelta dem di stare all’opposizione. E sull’accordo con Berlusconi nella passata legislatura, puntualizza: “Berlusconi ha dato un piccolo contributo con 10 senatori che ci mancavano, ma era il Governo del Pd, non di Berlusconi. Qua ...

Governo : Gobbo (ex segretario Liga Veneta) - M5s? Tocca a Salvini decidere : Venezia, 21 mar. (AdnKronos) - "E' Salvini che deve decidere. Io ho sempre dato fiducia a lui, e continuerò a dargliene, anche perchè i cittadini italiani oggi hanno bisogno di risposte concrete ai tanti bisogni del Paese che è in una crisi profonda. E i risultati delle elezioni oggi devono essere t

Pd - la resa dei conti. Prima mossa? Delrio segretario (preferito da Renzi). In ballo la linea opposizione-sostegno a un Governo : Il percorso di dolore è ancora lungo. L’elaborazione del lutto non è nemmeno ancora cominciata: si intrecciano nomi, numeri, dichiarazioni, politichese. Un frappè di cifre e lettere che non può fare da terapia, se non in un tempo non prevedibile: il Pd è tramortito e oggi, al Nazareno, cercherà di capire da dove cominciare, quale sia la strada. In direzione il presidente Matteo Orfini leggerà la lettera di dimissioni del segretario Matteo ...

Renzi - dimissioni da segretario ma dopo il nuovo Governo : scontro nel Pd : L’annuncio dell’ex sindaco di Firenze nel corso di una conferenza stampa al quartiere generale dem. «È ovvio che io debba lasciare la guida. La nostra è una sconfitta netta e chiara»

