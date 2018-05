Governo | Giorgetti Lega | “Battuta su Di Maio? Smentita dall’incontro che c’è stato un

Governo Giorgetti con appoggio Pd/ Centrodestra - la carta di Renzi : il Gianni Letta di Salvini : Governo Giorgetti con appoggio Pd: nuova ipotesi per l'esecutivo, l'esponente della Lega e braccio destro di Salvini con la benedizione di Matteo Renzi(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:39:00 GMT)

Pd - Guerini : “Non è in discussione la fiducia a Martina. Appoggio a Governo Giorgetti? Ipotesi strampalata - non esiste” : “Il documento? Un contributo per trovare l’unità nel partito, che non significa azzerare il dibattito interno”. Lo ha detto Lorenzo Guerini, a poche ore dall’inizio della direzione Pd e all’indomani della diffusione del documento dei renziani “contro la conta interna”. “Ipotesi Appoggio esterno a governo guidato da Giorgetti? È talmente strampalata che non esiste” L'articolo Pd, Guerini: ...

Giancarlo Giorgetti e Ignazio La Russa - il colloquio privato : 'Come devi fare per mandare Matteo Salvini al Governo' : 'devi dire a Matteo Salvini di chiedere l'incarico pieno'. A parlare è Ignazio La Russa e il destinatario del consiglio è il numero uno della Lega, Giancarlo Giorgetti . Il braccio destro del ...

Governo - la carta di Renzi e Letta per il Colle : incarico a Giorgetti con l’appoggio di parte del Pd e la benedizione di B. : Giancarlo Giorgetti a Palazzo Chigi con l’appoggio di una parte del Pd e la benedizione di Silvio Berlusconi. Mentre in attesa della direzione dem di questo pomeriggio tramontano le trattative tra i dem e il M5s, il Quirinale considera l’ipotesi di un nuovo Nazareno allargato alla Lega. Lo riporta il Corriere della Sera, fornendo conferme ai retroscena che si inseguono da giorni sui presunti incontri tra i pontieri dei due ...

Salvini : "Governo è un parto : accordo con M5s o voto"/ Di Maio : "Piegato a Berlusconi" : l'analisi di Giorgetti : Salvini boccia Di Maio: "Chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "dialogo con M5s o voto”: sulla legge elettorale..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:50:00 GMT)

E Giorgetti - un papabile - rilancia : Governo centrodestra-M5s - solo per ritoccare legge elettorale : 'Un governo di scopo, poi alle urne': è la proposta del vice di Matteo Salvini per un'intesa con il M5s e il coinvolgimento degli altri partiti -

Giancarlo Giorgetti : 'Rivolta al Nord se sarà Governo Pd-M5S' : Giancarlo Giorgetti non usa mezzi termini per descrivere il tentativo di 5 Stelle e Pd di fare un governo: 'Sarebbe un matrimonio di interesse che salderebbe la voglia di governo a tutti i costi dei 5 ...

Governo M5s-Lega - così Luigi Di Maio ha fatto saltare all'ultimo il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti : Il patto tra Davide Casaleggio e Giancarlo Giorgetti era già stato apparecchiato, il Governo M5s-centrodestra a un passo. Poi Luigi Di Maio ci ha ripensato, mandando tutto all'aria. L'accordo, scrive ...

Spiagge : Giorgetti (Fi) - Governo si accordi con Ue per escluderle da direttiva Bolkestein : Venezia, 20 apr. (AdnKronos) - “Finalmente dopo gli innumerevoli sforzi per far comprendere sia al governo che a buona parte dell’opposizione grillina che la legge Bolkestein non va estesa alle concessioni demaniali poiché si tratta di beni e non di servizi, arrivano le dichiarazioni dell’autore di

Governo - Giorgetti “Di Maio premier se…”/ Le condizioni : “accetta Berlusconi e la fiducia a M5S c'è” : Governo, Giorgetti apre a Di Maio premier: mandato esplorativo del presidente del Senato Casellati, Lega-M5s è scontro per Silvio Berlusconi, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Governo - Giorgetti (Lega) : “Pronti a governare anche da settimana prossima se M5s rinuncia a veti” : E’ terminato dopo più di un’ora il colloquio tra i capigruppo della Lega, Giancarlo Giorgetti e Gian Marco Centinaio, e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nell’ambito del mandato conferitole dal capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Abbiamo ribadito, lo diciamo da settimane, che noi siamo pronti a partecipare ad un Governo che è stato indicato dagli italiani premiando il centrodestra e la coalizione e l’m5S come ...

La 'profezia' di Giorgetti : "Sarà Governo Pd-M5S" : "Scommetto che finirà con un governo di M5S con l"appoggio esterno del Pd". A parlare è Giancarlo Giorgetti che sembra certo di un'impossibilità a trovare un accordo tra centrodestra e 5 Stelle. Lo racconta il Corriere, che ha raccolto lo sfogo del leghista durante una riunione di partito. "Sentitemi, Mattarella ci metterà alle strette", avrebbe detto ai colleghi, "Prima darà mandato alla Casellati per una esplorazione, poi - visto che non se ne ...