Governo | dipende tutto da Salvini

Argentina : Governo su accordo UE-Mercosur - in fase di chiusura - dipende da volontà politica : Buenos Aires, 23 apr 21:55 - , Agenzia Nova, - I negoziati tra Unione Europea e Mercosur per un trattato di libero scambio si trovano in "una tappa di chiusura" e dipendono essenzialmente... , Abu,

Pd : Damiano - Direzione su Governo e dipendenti partito : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Con la giornata di domani si conclude la fase di esplorazione della Presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Com’era facilmente prevedibile i ‘vincitori’ non sono in grado di far decollare il governo”. Lo dichiara Cesare Damiano del Pd. ‘Dalla prossima settimana ‘ continua – si apre una nuova fase politica con un nuovo incarico e con nuovi obiettivi. Se, in ...

M5s in Europa valuta l’ipotesi di formare un gruppo con il partito di Macron : “Ma prima dipende dalla partita del Governo” : I contatti ufficiali ancora non ci sono. Ma lo spazio è aperto e si è alzato un alito di vento che può provocare mareggiate anche in Italia: il Movimento Cinque Stelle a Bruxelles sta valutando di formare un gruppo insieme a En Marche, fondato dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Per il post-voto del 2019, quando non ci saranno più gli attuali alleati euroscettici inglesi, i grillini hanno in testa un altro piano. “Non ...

Mario Monti a Lilli Gruber : 'Fiducia a un eventuale Governo M5S? Dipende dal programma' : ' Fiducia a un eventuale governo M5S ? Dipende dal programma'. Mario Monti , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo , su La7 , apre a un eventuale appoggio di un esecutivo pentastellato: 'E' ...

Mario Monti non chiude a un Governo 5 Stelle : "Votare la fiducia? Dipende dal programma" : Votare la fiducia a un governo 5 Stelle? "Dipende dal programma che i 5 Stelle presenteranno al Parlamento", ha detto l'ex premier a 'Otto e mezzo' su La7. "Lo scenario peggiore - ha sottolineato - sarebbe tornare alle nuove elezioni, non sarebbe produttivo. Ma non dimentichiamo che tra un anno ci sono già delle nuove elezioni, le europee".Quanto ad un'ipotetica alleanza M5S-Pd per Monti "è auspicabile un governo 5 Stelle-Pd se ...

'Mi offro a qualsiasi Governo per aiutare il mio Paese - gratis. La dipendenza l'ho combattuta' : Voglio 'vendere' l'Italia, le sue qualità, le sue bellezze e specificità, nel mondo. Mi offro volontario, a disposizione di qualsiasi Governo avremo da qui a un mese. Sogno di aiutare il mio Paese", ...