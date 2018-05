Governo | Di Maio | “Limite due mandati? Legislatura neppure iniziata” E si augura di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 maggio 2018) “La Lega sapeva da settimane che avremmo potuto decidere insieme un presidente del Consiglio dei Ministri per far partire unM5S-Lega, quindi che Divolesse fare il premier era evidentemente una scusa”. Così Luigi Diin sala stampa alla Camera dei deputati risponde alle domande dei cronisti. “Questa mattina – afferma il capo politico M5S – dopo l’ultima proposta fatta da me, il centrodestra si ostina a volersi presentare in parlamento per trovare i voti per undl centrodestra, ma non hanno i numeri, è un incarico che probabilmente non avranno mai, cioè Salvini sta chiedendo un mandato per sostenere il propriosui cambi di casacca e i voltagabbana”. Diconferma la data ipotizzata con il segretario della Lega per il ritorno alle urne: “Per noi, l’ho detto già a Salvini, si può andare a votare ...