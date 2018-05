Governo | Di Maio | da oggi in campagna elettorale | 40% a portata

Governo - Di Maio : 'Da oggi siamo in campagna elettorale' : Dopo l'accordo tra Lega e M5s su un possibile voto l'8 luglio senza un Governo politico, per il leader pentastellato, Luigi Di Maio, è tempo di campagna elettorale. "Alle elezioni sono sicuro che ...

Salvini : Governo di centrodestra o votoE lancia la data con Di Maio : 8 luglio : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito. Il Pd: "Stiamo con il Colle"

Dopo consultazioni Salvini incontra Di Maio : 'Governo politico o al voto l'8 luglio' : Il leader della Lega Dopo l'incontro con il Capo dello Stato: siamo pronti a dar vita a un governo di centrodestra. Il leader dei 5Stelle ha ribadito la linea del Movimento: "No a esecutivi tecnici. Contratto con Lega o urne". Martina: 'no' a incarichi al buio o trasformismi. Sì a sforzo super partes

Governo - Di Maio : “Salvini ha preferito Berlusconi e ha chiesto di formare un esecutivo di voltagabbana” : “Deciderà il presidente della Repubblica ma per noi si può andare a votare subito, la prima data utile è l’8 luglio. Da oggi ci mettiamo in campagna elettorale e raccontiamo i due mesi di bugie dei partiti politici. Chiedo ai cittadini di mandarci al Governo con il voto, non vedo altre possibilità”. Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio, in diretta Facebook. L'articolo Governo, Di Maio: “Salvini ha preferito ...

