Governo | Cottarelli | ' Nessuna emergenza spread con voto anticipato'

Carlo Cottarelli : "Non c'è emergenza - si può rivotare. Per un Governo ci sono - ma serve un giurista" : "Dopo il voto non ho sentito nessuno. Prima qualcuno si era fatto vivo". Carlo Cottarelli è sulla bocca di molti in questa fase di stallo politico. In un'intervista a Libero, l'economista non si tira indietro dinanzi a un'eventuale convocazione da parte del Quirinale, ma spiega: "Non mi stupirei molto di ricevere una chiamata di quel tipo: se ci fosse un governo istituzionale, la prima emergenza da affrontare sarebbe dotare il Paese di ...

Governo - Cottarelli : “Per me nessuna chiamata dopo le elezioni”. “Crescita? Preoccupato da ricette che puntano su deficit” : “I mercati finanziari sono al momento tranquilli e finché ci sarà crescita, rimarranno tranquilli. Ovviamente il ritardo nella formazione di un Governo comporta che non si possano prendere certe decisioni che dovrebbe secondo me essere prese per rendere più robusta l’economia italiana”. Così l’economista Carlo Cottarelli analizza lo stallo nella formazione di un nuovo Governo: “La semplificazione della burocrazia, ...

Cottarelli : "Mercati in ansia - serve un Governo stabile" : L'ex commissario alla spending: "Non possiamo perdere tempo, rischiamo di venire tagliati fuori dai tavoli europei" Di Maio: "Con Salvini possiamo fare grandi cose" Salvini e la tentazione di ...

Cottarelli : 'Io premier? No - serve un politico o si ritorna al voto. Non credo che Governo Lega-M5S aumenterebbe lo spread' : Secondo Carlo Freccero, anche lui ospite della trasmissione, l'economista e' in pole per diventare ministro dell'Economia: 'Ho sempre detto che per un italiano fare il ministro e' un onore, ma ...

Cottarelli : spread non sale con Governo M5S-Lega ma con shock sì : Roma, 21 apr. , askanews, Un eventuale governo M5S-Lega 'credo che al momento non causerebbe un aumento dello spread, perché i mercati sono narcotizzati dalla Bce e poi perché c'è crescita'. Lo ha ...

Cottarelli : spread non sale con Governo M5S-Lega ma con shock sì : Roma, 21 apr. , askanews, - Un eventuale governo M5S-Lega "credo che al momento non causerebbe un aumento dello spread, perché i mercati sono narcotizzati dalla Bce e poi perché c'è crescita". Lo ha ...

Governo Lega-M5S - Cottarelli : “Un’alleanza che non farebbe salire lo spread - mercati narcotizzati da Draghi” : Un Governo a trazione Lega-M5S non avrebbe alcun impatto sui titoli di debito dello Stato italiano. Parola di Carlo Cottarelli. L’ex mr. spending review ne ha parlato all’Intervista di Maria Latella su Sky Tg24: “I mercati sono in qualche modo narcotizzati dalla liquidità della Bce e dal fatto che c’è crescita. Finché c’è crescita ai mercati va bene”, ha detto. Per poi aggiungere che secondo lui il problema ...

"Governo di spesa? Mai ministro Senza riforme arriva la Troika" Su Affari l'intervista a Cottarelli : Se fosse nato in Francia lo definirebbero un “grand commis”, ovvero un “funzionario dello Stato o del parastato di alto livello e di grande potere”. Stiamo parlando di Carlo Cottarelli (Cremona, 1954) l’economista italiano che dirige Segui su Affaritaliani.it

Governo - Cottarelli : “Io ministro? Sarebbe un onore. Ecco cosa deve fare il prossimo esecutivo per rafforzare i nostri conti” : Dopo il risultato delle elezioni politiche del 4 marzo, è il nome che viene avanzato quando si pensa a un Governo di scopo o a un Governo del presidente. Carlo Cottarelli, ex commissario alla spending review, ora direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici dell’Università Cattolica, non si tira indietro: “fare il ministro Sarebbe un onore“. Cottarelli ha presentato il suo ultimo libro, “I sette peccati capitali ...

Governo - Di Maio : “Cottarelli o Cantone premier? Non hanno preso nemmeno un voto - si tradirebbe volontà popolare” : “Le forze politiche non possono tradire la volontà popolare: persone come Cottarelli, Cantone o Severino con tutto il rispetto sono persone che non hanno preso un voto. In questi giorni sento tanti nomi che hanno preso zero nomi ma l’unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì, trasmissione de La7 L'articolo Governo, Di Maio: “Cottarelli o Cantone premier? Non hanno preso nemmeno un ...

Governo : Di Maio - Cantone o Cottarelli premier? non hanno preso un voto : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Sento parlare di Cottarelli, Cantone, Severino come possibili premier… Con tutto il rispetto ma sono persone che non hanno preso un voto… mi devono spiegare perchè sento tanti nomi che hanno preso zero voti e l’unico che si esclude è il mio che ho preso 11 milioni di voti”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Di Martedì. L'articolo Governo: Di Maio, Cantone o Cottarelli premier? non hanno ...

Governo M5S-LEGA/ Salvini e Di Maio lavorano all'intesa : e spunta il mister X - è Carlo Cottarelli : GOVERNO M5S-LEGA: Salvini e Di Maio cercano di trovare un accordo sul possibile esecutivo ma i veti incrociati non aiutano e spunta un terzo nome, quello di Carlo Cottarelli.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:28:00 GMT)

Governo : Brunetta - Cottarelli? Meglio io di lui : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – ‘No, no e no. Abbiamo avuto fin troppi premier e ministri esterni. E lo dico da tecnico, perché io faccio il professore universitario più e Meglio di Cottarelli. Questo paese ha il diritto di vedere svolta la sua volontà democratica”. Così Renato Brunetta, ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1, parlando della possibilità di avere un premier esterno come l’economista Carlo Cottarelli ...

Carlo Cottarelli : 'Io ministro del nuovo Governo? Non ho pregiudizi - ma fare chiarezza su lavoro da fare' : Se non mettiamo in sicurezza i conti pubblici prima di questo choc, rischiamo di rivivere la situazione drammatica del 2011 e 2012' Correlati [ Carlo Cottarelli ], [ economia ], [ governo ], [ ...