Governo | consultazioni Di Maio | no tecnici Salvini | pronti per governo di centrodestra

Governo - consultazioni in diretta. Salvini : “Mia disponibilità per fare esecutivo di centrodestra”. Di Maio : “No a tecnici” : “Non siamo disponibili a un Governo tecnico”. Ed è ancora possibile dare vita a un “Governo politico”. Così Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo politico del M5s ha sentito nella notte e in mattinata Matteo Salvini, che ieri aveva aperto alla sua offerta di formare un Governo politico M5s-Lega guidato da un premier terzo. Ma anche il leader ...

Consultazioni - Di Maio : “M5s ce l’ha messa tutta - ma da altri molto cinismo. Io mai stato impedimento a contratto di Governo” : “Oggi siamo in un’altra fase. Sono disponibile a scegliere un premier terzo che faccia un contratto di governo con tre condizioni intrattabili: reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero, una seria legge anticorruzione”. Lo ha detto Luigi Di Maio al termine delle Consultazioni al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. “Deve essere chiaro “che nel ragionare con la Lega di Salvini, io non sono mai stato ...

