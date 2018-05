Governo | chi dovrebbe farlo è già in “modalità” campagna elettorale

Il Governo del presidente rischia di mandare in frantumi il centrodestra : ROMA Il centrodestra andrà domani insieme all'appuntamento con Sergio Mattarella. Cosa diranno i tre è ancora tutto da verificare e qualcosa in più si capirà dal vertice serale che si svolgerà a ...

Di Maio chiude al Governo tecnico : «Premier terzo con Lega - ma via Fi» : Il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di...

Governo di scopo - tre donne nelle carte per Palazzo Chigi : Valutati anche i nomi del presidente dell'Istat Giorgio Alleva, del professor Domenico Bodega preside di economia della università Cattolica e del professor Andrea Sironi, già rettore della Bocconi e ...

Ultima chiamata per il Governo - terzo giro di consultazioni al Quirinale : I partiti sembrano restare fermi sulle posizioni già espresse, possibilità di un esecutivo “di tregua” o nuove elezioni tra giugno e l’autunno, ma restano 24 ore per trattare

Governo - Di Maio fa un passo di lato : si chiude l'accordo con Salvini? [LIVE] Video : Live trattative Governo: la giornata in diretta 07:05 - Questa sera a Palazzo Grazioli ci sara' il vertice della coalizione di centrodestra che vedra' la presenza del padrone di casa Silvio Berlusconi, di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. I tre leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si incontreranno per concordare una linea comune a poche ore dalle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In queste ore tra ...

Governo - gli occhi del M5s puntati su Salvini : no a ribaltoni. In attesa del Colle : Ma dai Dem lo stop all'intesa politica con i grillini è cosa certa dopo la direzione in cui invece il Partito ha convenuto sulla possibilità di aprire a un Governo di tutti, come proposto dall'ex ...

Governo - Salvini riallaccia i contatti con Di Maio. Ora il centrodestra rischia lo strappo : La prospettiva di un «Governo salvagente» — così lo chiamano i leghisti — basato soltanto sui 5 Stelle e la sola Lega

Governo e consultazioni - Renato Farina : rinchiudiamo i leader - affamiamoli e... Caos risolto - in 5 mosse : A proposito di carosello di damerini e di veti al Quirinale. Non rassegniamoci. Quando chi ha il potere di dare il buon Governo al popolo non si decide a decidere, il popolo ha il diritto di affamarlo ...

Governo - Veltroni : a Di Maio avrei proposto Cantone per Palazzo Chigi : "Sarei andato dal Capo dello Stato e gli avrei detto 'scegli una persona di qualità', con attorno a lui un Governo di qualità, con il consenso di Pd-Leu-M5s, ma con un contenuto di innovazione e di sfida" dice l'ex segretario del Pd ospite a Otto e mezzo. "Renzi resti nel partito, ma ci vuole collegialità"

Governo ed euro - lite Grillo-Renzi. Franceschini : 'Superficiale l'ex premier' : Botta e risposta tra Beppe Grillo e Matteo Renzi . Attacca il primo: 'Ho proposto un referendum per la zona euro. Voglio che il popolo italiano si esprima. Il popolo è d'accordo? C'è un piano B? ...

Governo ed euro - lite Grillo-Renzi. Di Maio accusa il Pd di tradimento. Franceschini all'ex premier : 'Superficiale' : Botta e risposta tra Beppe Grillo e Matteo Renzi . Attacca il primo: 'Ho proposto un referendum per la zona euro. Voglio che il popolo italiano si esprima. Il popolo è d'accordo? C'è un piano B? ...

"Governo con 5S fino a dicembre No a premier tecnico alla Monti" "L'incarico a chi vinto le elezioni" : "Se di governo tecnico, di scopo o istituzionale, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludo qualsiasi tecnico alla Monti. E ribadisco l'invito a M5S come fare insieme un governo a tempo per fare poche cose e bene". Questo Matteo Salvini chiederà al presidente Sergio Mattarella lunedì, come ha anticipato in conferenza stampa a Milano. Il segretario della Lega ha indicato la durata del ...

