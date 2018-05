Di Maio : «Governo politico o al voto». Centrodestra compatto - Salvini chiede l’incarico : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. A ieri sera uno spazio di accordo non sembrava possibile dopo l’offerta in extremis di Luigi Di Maio che per la prima volta, pubblicamente, ha invitato Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, e politico, per un governo M5S-Lega...

Salvini ha chiesto l’incarico di Governo per il centrodestra : Un governo del centrodestra. Matteo Salvini ha chiesto al Capo dello Stato Sergio Mattarella l’incarico di formare un esecutivo per

Governo - chi dovrebbe farlo è già in “modalità” campagna elettorale : Da questa settimana, e forse già da questa sera se non da domani, l’Italia uscirà finalmente con le idee un po’ meno confuse sul suo futuro prossimo. O, almeno, con qualcosa di nuovo per le mani. Dopo oltre due mesi di teatrino, non sarebbe poco. Gli ultimi movimenti li ha innescati Luigi Di Maio che da Lucia Annunziata ha spiegato di poter fare un passo indietro pur di poter fare un Governo con la Lega: “Se il punto è realizzare delle cose per ...

Il Governo del presidente rischia di mandare in frantumi il centrodestra : ROMA Il centrodestra andrà domani insieme all'appuntamento con Sergio Mattarella. Cosa diranno i tre è ancora tutto da verificare e qualcosa in più si capirà dal vertice serale che si svolgerà a ...

Di Maio chiude al Governo tecnico : «Premier terzo con Lega - ma via Fi» : Il capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista a "1/2h In più" su Rai3. «Se l'obiettivo come abbiamo sempre detto è quello di...

Governo di scopo - tre donne nelle carte per Palazzo Chigi : Valutati anche i nomi del presidente dell'Istat Giorgio Alleva, del professor Domenico Bodega preside di economia della università Cattolica e del professor Andrea Sironi, già rettore della Bocconi e ...

Ultima chiamata per il Governo - terzo giro di consultazioni al Quirinale : I partiti sembrano restare fermi sulle posizioni già espresse, possibilità di un esecutivo “di tregua” o nuove elezioni tra giugno e l’autunno, ma restano 24 ore per trattare

Governo - Di Maio fa un passo di lato : si chiude l'accordo con Salvini? [LIVE] Video : Live trattative Governo: la giornata in diretta 07:05 - Questa sera a Palazzo Grazioli ci sara' il vertice della coalizione di centrodestra che vedra' la presenza del padrone di casa Silvio Berlusconi, di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. I tre leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si incontreranno per concordare una linea comune a poche ore dalle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In queste ore tra ...

Governo - gli occhi del M5s puntati su Salvini : no a ribaltoni. In attesa del Colle : Ma dai Dem lo stop all'intesa politica con i grillini è cosa certa dopo la direzione in cui invece il Partito ha convenuto sulla possibilità di aprire a un Governo di tutti, come proposto dall'ex ...

Governo - Salvini riallaccia i contatti con Di Maio. Ora il centrodestra rischia lo strappo : La prospettiva di un «Governo salvagente» — così lo chiamano i leghisti — basato soltanto sui 5 Stelle e la sola Lega

Governo e consultazioni - Renato Farina : rinchiudiamo i leader - affamiamoli e... Caos risolto - in 5 mosse : A proposito di carosello di damerini e di veti al Quirinale. Non rassegniamoci. Quando chi ha il potere di dare il buon Governo al popolo non si decide a decidere, il popolo ha il diritto di affamarlo ...

Governo - Veltroni : a Di Maio avrei proposto Cantone per Palazzo Chigi : "Sarei andato dal Capo dello Stato e gli avrei detto 'scegli una persona di qualità', con attorno a lui un Governo di qualità, con il consenso di Pd-Leu-M5s, ma con un contenuto di innovazione e di sfida" dice l'ex segretario del Pd ospite a Otto e mezzo. "Renzi resti nel partito, ma ci vuole collegialità"

Governo ed euro - lite Grillo-Renzi. Franceschini : 'Superficiale l'ex premier' : Botta e risposta tra Beppe Grillo e Matteo Renzi . Attacca il primo: 'Ho proposto un referendum per la zona euro. Voglio che il popolo italiano si esprima. Il popolo è d'accordo? C'è un piano B? ...

Governo ed euro - lite Grillo-Renzi. Di Maio accusa il Pd di tradimento. Franceschini all'ex premier : 'Superficiale' : Botta e risposta tra Beppe Grillo e Matteo Renzi . Attacca il primo: 'Ho proposto un referendum per la zona euro. Voglio che il popolo italiano si esprima. Il popolo è d'accordo? C'è un piano B? ...