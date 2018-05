Governo | Ascom Padova | mentre incombe aumento Iva a Roma si sta perdendo solo tempo 2

Governo : Ascom Padova - il prossimo affronti costo lavoro - e giornate chiusura : Padova, 13 mar. (AdnKronos) - "Se in Parlamento non si troverà una maggioranza e dunque non si potrà fare un Governo "politico", l'alternativa, per tutti, sembra essere il ricorso a nuove elezioni dopo "aver fatto una nuova legge elettorale e poche cose". Anche se nessuno sembra in grado di specific