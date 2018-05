Governo | accordo Salvini-Di Maio per voto l' 8 luglio

Governo - Salvini : 8 luglio data utile per il voto - Di Maio d'accordo : "Senza un Governo politico pensiamo che l'8 luglio sia la data più netta ed efficace per tornare al voto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo l'incontro con il capo politico del ...

Governo : Mulè - escludo accordo Lega-M5S senza Fi : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “E’ uno scenario che non mi risulta e che escluderei perché la posizione del centrodestra unito è la stessa da due mesi; la coalizione non si divide e non accetterà che una parte importante e fondamentale della stessa coalizione venga estromessa in una qualsiasi forma di Governo”. Lo dice Giorgio Mulè di Fi a Radio 1 a proposito di un esecutivo Lega-M5S senza Forza Italia. “Non solo non ...

Consultazioni - senza accordo politico avanti con il Governo di tregua : Mentre i partiti tentennano il capo dello Stato punta a dare un esecutivo al Paese. Per un esercutivo politico circola insistentemente il nome del leghista Giorgetti ...

Governo - Di Maio fa un passo di lato : si chiude l'accordo con Salvini? [LIVE] Video : Live trattative Governo: la giornata in diretta 07:05 - Questa sera a Palazzo Grazioli ci sara' il vertice della coalizione di centrodestra che vedra' la presenza del padrone di casa Silvio Berlusconi, di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni. I tre leader di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si incontreranno per concordare una linea comune a poche ore dalle consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In queste ore tra ...

SALVINI - “Governo CON M5S PER LEGGE ELETTORALE”. SONDAGGI - BOOM LEGA/ Elettori bocciano accordo Pd-M5s : SONDAGGI politici di Piepoli, intenzioni di voto e scenari di governo: crescita LEGA al 21%, M5s resta al 33%. Centrodestra sale al 39%, nuovo voto meglio dell'esecutivo SALVINI-Di Maio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 20:45:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Giovanni Malagò : “Sbagliato candidarsi con un Governo di transizione - alternativa accordo di tutti i partiti” : Giovanni Malagò è timoroso in merito alla candidatura dell’Italia per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Il numero 1 dello sport italiano, infatti, teme che l’assenza di un governo possa complicare i piani: “Penso che sarebbe sbagliato e inopportuno portare avanti una candidatura olimpica con un governo di transizione. Se non ci fosse un governo politico nel pieno delle sue facoltà, l’unica alternativa ...

Accordo tra Renzi e Salvini per un Governo centrodestra dem : Luigi Di Maio game over. Nel centrodestra a questo punto sarebbe pronta la svolta gestita da Silvio Berlusconi. L’unica vera