GOTHAM - Sano | Sanissimo | Perfettamente Sano Recensione dell' episodio 4x20

(Di lunedì 7 maggio 2018) Siamo giunti agli ultimi tre episodi di questa stagione di, e in vista del finale gli autori hanno giocato la carta del Jolly. Il Joker diha fatto la sua piena entrata in scena in questo, ma senza darci modo di vedere il suo pieno potenziale.“That Old Corpse” non si può dire che non sia unavvincente, riesce a intrattenere, ma purtroppo non quanto ci si aspetterebbe, e quelli che dovrebbero essere colpi di scena non lo sono affatto, dato che si gioca su conoscenze che lo spettatore già possiede e in questo senso, la trama risulta piuttosto prevedibile, senza rivelazioni eclatanti.È un peccato, perchè in genere, anche nelle stagioni peggiori,trovava in Jerome e nel suo Joker non Joker un ‘ancora di salvezza. Quando la trama si incentrava su Jerome, ci si trovava di fronte a una storia vincente, purtroppo, non si può dire la stessa cosa del ...