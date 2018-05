Google Home diventa portatile grazie alla base LOFT con batteria incorporata

Come Avere Google Home Mini Gratis Con Wind Magnum 10 : Google Home Mini è incluso nel prezzo dell’offerta Wind Magnum 10. L’offerta Wind Magnum 10 GB ti riserva anche un bel Google Home Mini incluso nel prezzo. Vuoi Google Home Mini Gratis? Ecco Come Wind Magnum 10 regala Google Home Mini Grandi novità arrivano per tutti gli interessati ad acquistare Google Home Mini. Wind, infatti, ha deciso di regalare lo […]

Google Home Mini è incluso nel prezzo dell’offerta Wind Magnum 10 : Ora che i Google Home sono sbarcati anche in Italia, gli operatori iniziano a proporli anche nelle proprie offerte telefoniche. È questo il caso di Wind che include ora nella sua promozione in abbonamento Wind Magnum 10 anche il Google Home Mini al prezzo di 14,90 euro al mese comprensivi di minuti illimitati e di 10 GB di internet. L'articolo Google Home Mini è incluso nel prezzo dell’offerta Wind Magnum 10 proviene da TuttoAndroid.

Google continua a migliorare le funzioni di Google Home e Google Assistant : La nuova versione di Google Home nasconde alcune interessanti novità sotto al cofano, mentre sono in arrivo novità per il casting e Google Assistant si mette un cappello da cuoco. L'articolo Google continua a migliorare le funzioni di Google Home e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google Home e Home Mini già in sconto sul Google Store a prezzi niente male : Non sappiamo perché, forse non stanno riscuotendo il successo sperato, fatto sta che Google Home e Google Home Mini sono già in sconto sul Google Store, a poche settimane dal loro lancio. L'articolo Google Home e Home Mini già in sconto sul Google Store a prezzi niente male proviene da TuttoAndroid.

Google Contatti si prepara ad aggiungere tre nuove funzioni - fra cui un widget per la home : Sfortunatamente questo nuovo aggiornamento di Google Contatti, con numero di versione 2.7, non porta con sé novità pronte all'uso ma anticipa solamente nuove funzionalità che arriveranno in futuro. L'articolo Google Contatti si prepara ad aggiungere tre nuove funzioni, fra cui un widget per la home proviene da TuttoAndroid.

Sony interpreta Google Home al meglio con il suo LF-S50G : ... regolare quello delle sveglie, gestire i dispositivi accoppiati, abilitare il riconoscimento vocale per altre persone e scegliere i servizi preferiti per la musica in streaming. La compatibilità con ...

Google e Nest insieme per Google Home tutto Display per controllare Casa : Google e Nest avrebbero stretto un accordo per sviluppare un dispositivo basato su Google Home che da un grande Display possa controllare Casa Ecco il pannello touch di Google e Nest per controllare tutti gli apparati della domotica Google e Nest collaboreranno alla creazione di un dispositivo che permetta di controllare tutti i dispositivi della […]

Google e Nest stanno progettando un futuro “Google Home Smart Display” : Secondo indiscrezioni Google vuole entrare in ambito domestico con un possibile "Google Home Smart Display": idealmente rappresentato da un Google Home dotato di un grande display touch che semplificherà di molto le più frequenti operazioni che svolgiamo. L'articolo Google e Nest stanno progettando un futuro “Google Home Smart Display” proviene da TuttoAndroid.

Google Home : cos’è e come funziona : Dopo essere stato lanciato nel 2016 negli Stati Uniti, Google Home è finalmente arrivato anche nel nostro paese. La linea di Speaker Smart realizzata dal colosso americano, non si limita a riprodurre i contenuti multimediali, ma va decisamente oltre. Commercializzato in due modelli, Google Home e Google Home Mini rappresentano una soluzione all’avanguardia anche per chi vuole utilizzare all’interno delle mura domestiche Google ...

Corretto un bug relativo ad allarmi e promemoria su Google Home : Il team di sviluppatori di Google ha implementato una correzione relativa ad un bug riscontrato su Google Home. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Corretto un bug relativo ad allarmi e promemoria su Google Home proviene da TuttoAndroid.

Google Home è sempre più protagonista - a volte in maniera divertente : Google Home è sempre più protagonista delle applicazioni Google, anche in maniera divertente. Lo troviamo nelle schermate di Chromecast e nei dispositivi recenti. L'articolo Google Home è sempre più protagonista, a volte in maniera divertente proviene da TuttoAndroid.

Eliminate definitivamente la barra di ricerca Google dalla vostra home : ... ad esempio è possibile rimuovere solo la barra tenendo attivo il servizio di Google Now, oppure eliminare tutti i servizi che desiderate della G più famosa al mondo in modo definitivo, senza alcuna ...

Nokia 6.1 è disponibile all’acquisto con Google Home Mini in omaggio : Nokia 6.1 è ufficialmente disponibile all'acquisto in Italia a 279 euro: coloro che lo acquisteranno entro il 31 luglio potranno ricevere in regalo il nuovo smart speaker Google Home Mini. L'articolo Nokia 6.1 è disponibile all’acquisto con Google Home Mini in omaggio proviene da TuttoAndroid.

Google Maps - Google Home - Google Play Musica e G Suite - quante novità interessanti : Indicazioni più naturali per Google Maps, indicazioni da Google Home, nuove impostazioni per la privacy in Google Play Music e nuovi strumenti per gli amministratori G Suite: quanta carne al fuoco per le applicazioni Google. L'articolo Google Maps, Google Home, Google Play Musica e G Suite, quante novità interessanti proviene da TuttoAndroid.