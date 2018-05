Google aumenta la sicurezza sugli spot politici

Tassa su Google : in Spagna proposta per aumentare le pensioni : L'approvazione dell'UE Incoraggiante contropiede di Madrid, quindi? Non si direbbe, dal momento che l'entusiasmo del Ministro dell'Economia va per forza di cose a scontrarsi con la dura realtà: oltre ...

RIFORMA PENSIONI/ Tassa su Google per aumentare gli assegni : la Spagna ci pensa (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Tassa su Google per aumentare gli assegni: la Spagna ci pensa. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 30 aprile(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:57:00 GMT)

Google aumenta i profitti del 73%. Corre la pubblicità in Rete : Ma gli analisti raccomandano prudenza sia nella politica di premi ai dipendenti sia sul fronte delle spese per il diritti tv. Spese che servono a mantenere alta la competitività di YouTube. Tags ...

Come aumentare la privacy su Facebook - Whatsapp e Google : aumentare la privacy dovrebbe essere una priorità per ogni persona che si iscrive ad un social network o semplicemente naviga in rete perché in realtà non sta solo navigando sul Web, sta anche fornendo tantissime informazioni personali. Informazioni di ogni tipo in base agli strumenti che utilizzi ogni giorno, dalle mappe per le indicazioni stradali, ad una ricerca oppure alla visualizzazione di un video su piattaforme Come Facebook e YouTube. E ...

Prasso - un italiano a Google : ecco come la realtà aumentata può cambiare la nostra vita : ' Non ci immagino isolati nei caschetti in un mondo completamente diverso '. Ricevi aggiornamenti su Google Lasciaci la tua e-mail:

Luca Prasso - Google : “Il valore aggiunto della realtà aumentata e virtuale sono i piccoli superpoteri quotidiani” : Luca Prasso (Foto: Marco Del Zotto) Venezia – A margine del summit europeo sull’immersive computing, dedicato alla realtà virtuale e aumentata, abbiamo incontrato Luca Prasso, technical artist presso i Daydream Labs, ossia i laboratori di sogni a occhi aperti di Google. In una giornata organizzata da Uqido e focalizzata sulle nuove prospettive in termini di entertainment, videogiochi, design e architettura, in cui sono state mostrate ...

Google annuncia giochi e app con realtà aumentata sviluppati con ARCore 1.0 : Oggi Google ha annunciato alcune app e giochi che sfrutteranno la piattaforma ARCore come My Tamagotchi Forever di Bandai Namco, oppure il prossimo titolo basato sulla popolare serie tv The Walking Dead. eBay permetterà agli utenti di visualizzare le scatole di spedizione, mentre Pottery Barn 360 Room View visualizza i mobili nella propria stanza per vedere come si abbinano con gli arredi esistenti. L'articolo Google annuncia giochi e app con ...

Google Just a Line è una nuova applicazione in realtà aumentata compatibile con ARCore : Google lancia Just a Line, una semplice applicazione che permette di "giocare"con la realtà aumentata, a patto di avere uno smartphone compatibile con Google ARCore L'articolo Google Just a Line è una nuova applicazione in realtà aumentata compatibile con ARCore proviene da TuttoAndroid.

Google Maps diventerà un videogioco. Anzi - tantissimi - in realtà aumentata : Ne arriveranno tanti, in stile Pokémon Go. Ispirati ai franchise e ai brand più noti, da Jurassic World a The Walking Dead. Si tratta di mobile game a realtà aumentata, giochi per lo smartphone che potranno godere di una rinnovata spinta grazie all’apertura di Google Maps per questo genere di applicazioni. La tanto decantata AR di cui si tessevano (forse troppo) le lodi durante la surreale esplosione della caccia ai mostriciattoli si declinerà ...