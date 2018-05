GIOVEDÌ 10 MAGGIO PASSA IL GIRO D' ITALIA A PATERN' | COSA C' È DA SAPERE

Vuoi Scommettere? : la nuova sfida di Michelle Hunziker slitta a GIOVEDÌ 17 maggio 2018 : Con la nota conduttrice anche la figlia Aurora Ramazzotti. Maria De Filippi tra gli ospiti della prima puntata.

Varie 31° Salone Internazionale del Libro : tutto il programma da GIOVEDÌ 10 a lunedì 14 maggio 2018 Torino : ... tutto questo' : ' Chi voglio essere?'; 'Perché mi serve un nemico?'; ' A chi appartiene il mondo?'; Dove mi portano spiritualità e scienza?'; ' Che cosa voglio dall'arte: libertà o rivoluzione?'. Le ...

Sciopero di Roma Tpl GIOVEDÌ 10 maggio : Roma – I lavoratori di Roma Tpl incroceranno di nuovo le braccia giovedì 10 maggio . E’ stato infatti indetto uno Sciopero di 24 ore, con il servizio che sara’ a rischio sulle 103 linee di bus di periferia gestite dal consorzio. Non sara’ interessata dallo Sciopero la parte di servizio gestita da Atac. Dunque treni, metro e tutte le altre linee bus saranno regolari. L'articolo Sciopero di Roma Tpl giovedì 10 maggio ...

Ascolti TV | GIOVEDÌ 3 maggio 2018. La Mafia Uccide solo d’Estate non va oltre il 14.8% - La Matassa 9.4% - The Voice 9.3% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.507.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 La Matassa ha raccolto davanti al video 2.196.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.004.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha intrattenuto 1.839.000 spettatori (9.8%). Su Rai3 Grace di Monaco ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV | GIOVEDÌ 3 maggio 2018. La Mafia Uccide solo d’Estate al 14.8% - La Matassa 9.4% - The Voice 9.3% : La Mafia Uccide solo d'Estate 2 Su Rai1 La Mafia Uccide solo d’Estate 2 ha conquistato 3.507.000 spettatori pari al 14.8% di share. Su Canale 5 La Matassa ha raccolto davanti al video 2.196.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.004.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Italia 1 Le Iene show ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Grace di Monaco ha raccolto davanti al video .000 ...

La mafia uccide solo d’estate 2 : anticipazioni terza puntata di GIOVEDÌ 10 maggio 2018 : Eduardo Buscetta Dopo il buon riscontro della prima stagione, la famiglia Giammarresi è tornata su Rai1 con il nuovo capitolo de La mafia uccide solo d’estate. La serie diretta da Luca Ribuoli, con protagonisti Claudio Gioè, Anna Foglietta, Eduardo Buscetta, Francesco Scianna e Nino Frassica, è una coproduzione Rai Fiction – Wildside. Ispirata al film di Pif (presente qui come voce narrante), la fiction si è distinta per il suo modo originale e ...

Stasera in TV : i Film di Oggi GIOVEDÌ 3 Maggio 2018 : Film Stasera in TV: Grace di Monaco, La matassa, Padri e figlie, Gods of Egypt, Argo, John Wick, Il club di Jane Austen, La grande Gilly Hopkins

«Vuoi Scommettere?» : Michelle Hunziker scappa dalla Incontrada. La partenza slitta a GIOVEDÌ 17 maggio (nonostante i promo già in onda per il 7) : Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti Scommettiamo che sia colpa di Vanessa Incontrada? Ennesima variazione di palinsesto per Vuoi Scommettere?, nuova sfida televisiva di Michelle Hunziker. Se il rinvio da aprile a maggio era probabilmente legato a questioni logistiche/produttive, l’ultimo cambiamento sembra di natura tattica/strategica. A pochi giorni dal debutto, fissato per lunedì 7 maggio, Canale 5 decide di spostare lo Scommettiamo ...

Il film consigliato di oggi - GIOVEDÌ 3 maggio : John Wick : Da non perdere questa sera, giovedì 3 maggio, John Wick, film consigliato di oggi! Gli appassionati del genere azione non rimarranno di certo delusi dalla straordinaria interpretazione di Keanu Reeves, killer spietato e vendicativo. film da vedere stasera: John Wick L’action movie John Wick (2014) è il film suggerito per voi nella serata di giovedì 3 maggio. Sarà trasmesso su Mediaset 20 alle ore 21. L’avvincente pellicola è diretta ...

Quinta Colonna in onda GIOVEDÌ 3 maggio 2018 : con del Debbio - anticipazioni e ospiti : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quinta Colonna: gli ospiti dell'ultima puntata 26 aprile Parziale dietrofront quindi dei ...

Oroscopo del giorno oggi GIOVEDÌ 3 maggio 2018 : Oroscopo del giorno oggi Giovedì 3 maggio 2018 Oroscopo di oggi Ariete Ottime scelte da fare in questa giornata. Avete la giusta concentrazione per far bene sul lavoro e nella professione ed essere ben visti dal vostro capo, datore di lavoro. Novità anche nel settore affettivo e sentimentale con la ricezione di una lettera, di un messaggio, di un sms molto intrigante. Se siete in coppia splendida potrà essere la serata. Oroscopo di oggi ...