Giovani padani della Valsesia | ecco le richieste ai sindaci

Finta telefonata al museo Egizio - chiesta l’archiviazione per il leader dei Giovani Padani : La procura di Torino ha chiesto l’archiviazione per Andrea Crippa, leader dei Giovani padani accusato di diffamazione aggravata dall’odio razziale. L’inchiesta era nata tempo fa dalla denuncia della Fondazione del museo Egizio contro Crippa, che aveva postato su Facebook il video di una Finta telefonata al call center del museo. L’argomento della r...

Lega - l'addio dei Giovani padani della Bassa bergamasca : 'Nel partito di Matteo Salvini non ci riconosciamo più' : Che il corteggiamento al M5s e l'ipotesi di governare con Luigi Di Maio non piaccia a molti leghisti non è certo un mistero. E non solo ai vari Umberto Bossi e Roberto Maroni . Già, perché anche i ...

Lega - anche i Giovani padani voltano le spalle al Nord : si cambia nome. E Salvini lancia il congresso per azzerare i “gufi” : Mentre Salvini si gode il successo elettorale e coltiva ambizioni governative, in casa Lega fa ancora discutere la perdita di identità: “Nei prossimi giorni il nome del movimento Giovani Padani sarà cambiato in Lega Giovani“. A spiegarlo è il coordinatore federale del Mgp Andrea Crippa – 31 anni e un biglietto per Roma staccato nel collegio uninominale di Bollate – in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. ...