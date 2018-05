Giordano Mazzocchi Video | lite con Gianni Sperti e Nilufar Addati a Uomini e Donne | il

Giordano MAZZOCCHI/ Video - lite con Gianni Sperti e Nilufar Addati a Uomini e Donne : la maglia della discordia : GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne: il corteggiatore criticato per aver indossato una maglietta con logo ben in vista. Ingenuità o tentativo di sponsorizzare un marchio?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:50:00 GMT)

La scelta di Nilufar è Giordano Mazzocchi? Maria De Filippi lo bacchetta in puntata : Chi sarà la scelta di Nilufar Addati? Le anticipazioni di Uomini e Donne sull'ultima registrazione continuano a confondere il pubblico, anche perché se da una parte c'è l'atteggiamento di Giordano Mazzocchi che diventa sempre più esagerato, al punto che anche Maria De Filippi ha dovuto bacchettarlo, dall'altra c'è un Nicolò Ferrari che sta corteggiando la tronista alla stragrande! Inizialmente forse nessuno avrebbe scommesso un euro su Nicolò, ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni nella bufera : Registrazione Uomini e Donne, Trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:03:00 GMT)

Giordano MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - prima la lite poi il bacio : è lui la scelta? : GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne: il corteggiatore finalmente bacia la tronista Nilufar Addati e ritorna in studio. Discussioni con il rivale Nicolò Ferrari.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:37:00 GMT)

Giordano MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - duro scontro con Nilufar Addati e nessun ritorno in studio : GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne: il corteggiatore non è presente fisicamente in studio ma sarà al centro delle discussioni nella puntata di oggi del trono classico.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Uomini e Donne - il durissimo attacco di Nicolò Ferrari a Giordano Mazzocchi : L'ex protagonista di Riccanza contro il rivale: "Io non lascerei mio figlio ad una persona che si comporta così"

Uomini e Donne/ Giordano Mazzocchi torna? Per lui si apre l'ipotesi trono (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giordano Mazzocchi lancia una frecciatina e non torna in studio? Nilufar Addati è in crisi dopo il suo addio(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:45:00 GMT)

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - 10 aprile 2018 : Giordano Mazzocchi non è tornato - caos in studio : Registrazione Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico del 10 aprile 2018. Lorenzo Riccardi e Giordano Mazzocchi tornano in studio? Claudio Sona e Mario Serpa ospiti.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 19:43:00 GMT)