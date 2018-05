Gigi e Ross dal 17 maggio con Scanzonatissima su Rai 2

MILLY CARLUCCI/ Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio prossimamente a Ballando con le Stelle 2018? : MILLY CARLUCCI, Ballando con le Stelle 2018: secondo alcuni rumors, sulla scia di Al Bano e Romina la nota conduttrice avrebbe recentemente invitato Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio...(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:20:00 GMT)

Fan Caraoke - prima puntata in diretta : ospiti Gigi e Ross : Fan Caraoke ci riprova: dopo un primo esperimento tra il 2016 e il 2017 su Rai 1 con Giampaolo Morelli e Giulia Valentina, il programma torna in onda nella seconda serata di Rai 2 con un nuovo set di conduttori, che diventano ben tre. Il 'leader' è Andrea Perroni, affiancato da Brenda Lodigiani e Giorgia Palmas: a loro il compito di 'facilitare' l'incontro dei vip con i loro fans, che dovranno però combattere per poter conoscere i propri ...

Killer Karaoke su Rai 2 - Gigi e Ross alla guida dell’edizione italiana : PRossimamente Gigi e Ross saranno i padroni di casa di Killer Karaoke, il format straniero che arriva in prima serata su Rai 2 Sulla scia del successo di “Sbandati“, Rai 2 ha deciso di affidare a Gigi e Ross la conduzione della prima edizione del game show americano “Killer Karaoke“. Ecco le primissime anticipazioni sul nuovo programma di intrattenimento della seconda rete di Stato. Killer Karaoke Ita: la versione ...

Anteprima : in arrivo su Rai2 "Killer Karaoke" con Gigi e Ross : Loro ormai sono dei punti fermi del palinsesto del secondo canale della televisione pubblica. Parliamo della coppia comica di fatto formata da Gigi e Ross, all'anagrafe Luigi Esposito e Rosario Morra. I conduttori dello spettacolo di varietà Sbandati molto presto torneranno nel prime time di Rai2 con una nuova produzione, ovviamente d'intrattenimento.Si tratta del format straniero Killer Karaoke che vede in gara sei concorrenti in una ...

In arrivo su Rai2 Killer Karaoke con Gigi e Ross (Anteprima Blogo) : Loro ormai sono dei punti fermi del palinsesto del secondo canale della televisione pubblica. Parliamo della coppia comica di fatto formata da Gigi e Ross, all'anagrafe Luigi Esposito e Rosario Morra. I conduttori dello spettacolo di varietà Sbandati molto presto torneranno nel prime time di Rai2 con una nuova produzione, ovviamente d'intrattenimento.Si tratta del format straniero Killer Karaoke che vede in gara sei concorrenti in una ...

“Tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ora spunta lei” : boom! Questa è grossa per davvero. Anche perché adesso la ‘terza incomoda’ riaccende il gossip - già scatenato - sulla coppia : Sono mesi che le voci di una crisi tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si rincorrono tra smentite e pettegolezzi. È partito tutto da una nota congiunta inviata all’Ansa a fine luglio scorso per chiedere rispetto della privacy in un momento no. Poi è arrivata l’intervista della cantante di Sora rilasciata a Vanity Fair nel numero uscito in edicola lo scorso 14 marzo e la situazione si è fatta nettamente più chiara: tra i ...

Stasera tutto è possibile – Ottava puntata del 6 marzo 2018 – Alba Parietti - Gigi&Ross tra gli ospiti. : Ottava puntata, Stasera in prima serata su Raidue, con la terza edizione di Stasera tutto è possibile, il programma comico condotto da Amadeus. Ascolti tiepidi al debutto, saliti progressivamente fino a sfiorare un ottimo 10%. Poi il programma è calato al 6% per due puntate, per risalire al 7,5% la scorsa settimana. Stasera tutto è […] L'articolo Stasera tutto è possibile – Ottava puntata del 6 marzo 2018 – Alba Parietti, Gigi&Ross ...

Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni 6 marzo : Gigi e Ross - Alba Parietti e Francesca Reggiani : Stasera tutto è possibile torna in onda oggi, martedì 3 marzo, in prima serata su Raidue: Gigi e Ross, Alba Parietti, Francesca Reggiani e Marco marzocca tra gli ospiti.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 10:02:00 GMT)

Stasera tutto è possibile - anticipazioni 6 marzo : con Gigi e Ross - Alba Parietti : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su RaiPlay . Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti 6 marzo A giocare questa sera dalle 21.10 su Rai 2 ...