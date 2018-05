Gf | Aida mette la marmellata sulla pizza E Favoloso sbotta | Come ca sulla

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso litiga con Danilo : «Sei una piccola merda» : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

Aida Nizar - Baye Dame squalificato?/ Simone Coccia mette in crisi la produzione : ecco il video : Baye Dame sarà squalificato dopo il duro attacco ad Aida Nizar? Barbara D'Urso annuncia provvedimenti, Matteo Gentili ci ricasca e offende la concorrente spagnola. Non si arrestano le ostilità nei confronti di Aida Nizar. Nella Casa del Grande Fratello 15, mentre Baye Dame si pente per quanto fatto due giorni fa ad Aida, Luigi Favoloso continua invece ad attaccarla. Stando a quanto riportano i fan collegati con la diretta del GF, pare che ...