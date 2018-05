GF 15 | Elena Morali attacca i concorrenti | l’ex naufraga fa il tifo per Aida

ALESSIA PRETE E MATTEO GENTILI - IL BACIO/ Video - Elena Morali attacca la nuova coppia del Grande Fratello : Dopo due settimane ci corteggiamento e strani avvicinamenti, ALESSIA PRETE e MATTEO GENTILI si lasciano andare ad un lungo BACIO apprezzato dal pubblico. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:40:00 GMT)

Elena Morali e Scintilla sono in crisi? La verità sulle nozze rimandate : Elena Morali e Scintilla non si sposano più: l’ex naufraga spiega perché il matrimonio è stato rimandato Elena Morali non sposa Scintilla, non adesso per lo meno. Ospite oggi di Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, l’ex naufraga ha infatti ancora una volta ribadito di non aver ancora […] L'articolo Elena Morali e Scintilla sono in crisi? La verità sulle nozze rimandate proviene da ...

Elena Morali e Scintilla non si sposano più dopo l’Isola dei Famosi : Il matrimonio di Elena Morali e Scintilla è saltato: la news a Pomeriggio 5 Dovevano sposarsi lo scorso 29 aprile Elena Morali e Scintilla, nome d’arte del comico Gianluca Fubelli. Ma l’improvvisa partecipazione dell’ex de La Pupa e il Secchione all’Isola dei Famosi ha costretto la coppia a rivedere i propri piani per il futuro. […] L'articolo Elena Morali e Scintilla non si sposano più dopo l’Isola dei Famosi ...

Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace dopo l’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace pace fatta tra Elena Morali e Cecilia Capriotti dopo la fine dell’Isola dei Famosi. Le due avevano avuto più di uno scontro nel salotto di Barbara d’Urso a seguito delle dichiarazioni della showgirl mora. Cecilia aveva insinuato un presunto flirt tra Elena e Marco […] L'articolo Elena Morali e Cecilia Capriotti hanno fatto pace dopo l’Isola dei Famosi ...

Elena Morali e Cecilia Capriotti Vs Alessia Mancini/ Lite dietro le quinte a Domenica Live : tutta la verità : Cos'è davvero capitato dietro le quinte di Domenica Live tra Elena Morali, Cecilia Capriotti e Alessia Mancini? Barbara D'Urso chiarisce tutto nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:50:00 GMT)

Cecilia Capriotti e Elena Morali : la verità sulla lite con la Mancini : Elena Morali e Cecilia parlano di Alessia Mancini a Pomeriggio 5 Elena Morali e Cecilia Capriotti, ospiti oggi a Pomeriggio Cinque, hanno parlato di Alessia Mancini rivelando cosa è successo veramente con l’ex naufraga in sala trucco, prima della diretta di Domenica Live. Le tre infatti, stando a quanto detto anche durante il talk domenicale di Barbara d’Urso si erano rese protagoniste di un vero e proprio scontro a causa del ...

Isola dei famosi - la follia di Elena Morali : nudo integrale regalato ai fan : L'abbronzatura è quella giusta, guadagnata stando all' Isola dei famosi in Honduras. Elena Morali , protagonista di un animato battibecco a Domenica Live con Alessia Mancini e Cecilia Capriotti , ha ...

Elena Morali - selfie senza veli : lo scatto è da bollino rosso [FOTO] : 1/16 Foto Instagram ...

Domenica Live - lite al trucco tra Alessia Mancini - Cecilia Capriotti ed Elena Morali : Ospiti della puntata odierna di Domenica Live gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma al momento dell’arrivo in studio di Alessia Mancini i rancori non ancora sopiti delle spiagge dell’Honduras hanno invaso lo studio di Barbara D’Urso. Alessia Mancini è stata accusata da Cecilia Capriotti di aver monopolizzato le truccatrici del programma, lasciando solo 10 minuti prima della messa in onda la sala trucco. Di fronte ...

Domenica Live - lite al trucco tra Alessia Mancini - Cristina Buccino ed Elena Morali : Ospiti della puntata odierna di Domenica Live gli ex naufraghi dell’Isola dei Famosi, ma al momento dell’arrivo in studio di Alessia Mancini i rancori non ancora sopiti delle spiagge dell’Honduras hanno invaso lo studio di Barbara D’Urso. Alessia Mancini è stata accusata da Cristina Buccino di aver monopolizzato le truccatrici del programma, lasciando solo 10 minuti prima della messa in onda la sala trucco. Di fronte alle ...

Domenica Live - Cecilia Capriotti ed Elena Morali - lite in sala trucco con Alessia Mancini : "Hai una faccia di m*rda" (Video) : A Domenica Live non si placano le polemiche e le inimicizie nate tra i naufraghi sull'Isola dei Famosi, anche una volta rientrati in Italia, e anche per motivi non propriamente inerenti al reality. Nella puntata di oggi, Domenica 22 aprile 2018, Alessia Mancini, rientrata in Italia e per la prima volta ospite di Barbara D'Urso, è stata pesantemente attaccata da due ex compagne d'avventura, Elena Morali e Cecilia Capriotti, per un episodio ...

Amaurys - Cecilia Capriotti e Elena Morali : la verità sul corna gate : Cecilia Capriotti e Elena Morali: chi ha tradito con Amaurys Perez? Il secondo ospite della puntata di oggi di Domenica Live è stato Amaurys Perez che ha finalmente rivelato la verità sul corna-gate che coinvolgeva Cecilia Capriotti e Elena Morali. Le due donne erano finite al centro del gossip soprattutto a causa di un fuori onda pubblicato da Striscia la Notizia in cui Elena e Cecilia avevano litigato sull’argomento, mettendo in mezzo ...

Alessia Mancini si sfoga contro Elena Morali e Cecilia Capriotti : Elena Morali e Cecilia Capriotti attaccate da Alessia Mancini Nel bene o nel male Alessia Mancini è stata una delle protagoniste in assoluto della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi. È riuscita a tenere unito un gruppo e a dividerlo, a essere la Mejor e la Pejor, a vincere e a perdere. Alcuni l’hanno definita una maestrina, altri invece come una persona insopportabile. Lunedì scorso il reality ha chiuso i battenti e l’ex Letterina di ...

Elena Morali contro Cecilia Capriotti : “Ci hai provato con Amaurys sotto le lenzuola” : Elena Morali accusa Cecilia Capriotti di averci provato con Amaurys Perez: il fuori onda di Domenica Live mostrato da Striscia la notizia Colpo di scena nelle dinamiche dell’Isola dei Famosi, appena conclusa con la vittoria di Nino Formicola. Striscia la notizia ha mostrato un fuori onda di Domenica Live dove Elena Morali ha accusato Cecilia […] L'articolo Elena Morali contro Cecilia Capriotti: “Ci hai provato con Amaurys sotto ...