Gerusalemme | Trump non inaugurerà l' ambasciata Al suo posto Ivanka

Trump non sarà presente a inaugurazione ambasciata Usa a Gerusalemme : Il presidente Donald Trump non sarà presente all'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme. La delegazione presidenziale attesa lunedì 14 maggio sarà guidata dal vicesegretario di Stato,...

All'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme Trump manda la figlia Ivanka. Lui non ci sarà : Il presidente americano Donald Trump non sarà presente All'inaugurazione dell'ambasciata statunitense a Gerusalemme in programma per il 14 maggio prossimo. A rappresentare gli Stati Uniti ci sarà però una folta delegazione guidata dal vice segretario di Stato, John Sullivan. Accanto a lui, il genero del presidente, Jared Kushner, consigliere della Casa Bianca per il Medio Oriente, la figlia Ivanka Trump e il segretario del ...

TRUMP-MERKEL : DAZI - Gerusalemme E IRAN/ Il presidente USA tuona : "Meno squilibri con l'Europa" : Usa-Germania, incontro lampo Merkel-Trump, solo 150 minuti per la cancelleria tedesca: quante frizioni fra i due. I due leader politici non si amano e lo si è capito chiaramente(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:54:00 GMT)

Trump-Merkel : Dazi - Gerusalemme e Iran/ Il presidente USA rispedisce in Germania Angela dopo sole tre ore : Usa-Germania, incontro lampo Merkel-Trump, solo 150 minuti per la cancelleria tedesca: quante frizioni fra i due. I due leader politici non si amano e lo si è capito chiaramente(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Ambasciata a Gerusalemme - Trump : «Potrei andare» Nuove proteste a Gaza : 3 morti : La conferenza del presidente americano dopo la visita della cancelliera tedesca Angela Merkel alla Casa Bianca: «Gli alleati della Nato devono spendere di più in difesa»

Ambasciata a Gerusalemme - Trump : «Potrei andare» Nuove proteste a Gaza : 3 morti : La conferenza del presidente americano dopo la visita della cancelliera tedesca Angela Merkel alla Casa Bianca: «Gli alleati della Nato devono spendere di più in difesa»

Usa - Trump annuncia : 'Potrei andare a Gerusalemme per apertura ambasciata' : E ancora: l a politica di Donald Trump verso la Corea del Nord ha 'aperto nuove possibilità'. Lo ha detto la Merkel. È necessario, ha aggiunto la cancelliera, continuare a vigilare sul regime di ...

Dazi - Iran - Gerusalemme. Trump liquida "Frau Angela" : tre ore alla Casa Bianca - zero risultati : Die Welt, l'ammiraglia conservatrice del gruppo Springer, era stata facile profeta, titolando: "Fasto per Macron, una fredda alzata di spalle per Merkel". Così è stato. Il giornale tedesco aveva messo le mani avanti annotando che "la breve visita della cancelliera prevede un sobrio incontro di lavoro nel quale ci si limiterà a discutere lo stretto necessario, l'atmosfera sarà caratterizzata da una sorta di ...

Trump : a maggio ambasciata a Gerusalemme : 21.31 Il presidente Usa Trump invia via Twitter "i migliori auguri" al premier israeliano Netanyahu e a tutti gli israeliani "per il 70mo anniversario della vostra grande indipendenza. Non abbiamo migliori amici in nessun altro posto". Trump ha aggiunto di essere "impaziente di spostare la nostra ambasciata a Gerusalemme, il prossimo mese".

Trump - in maggio ambasciata a Gerusalemme : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

ISRAELE vs PALESTINESI/ 14 morti a Gaza - le vere cause si chiamano Gerusalemme e Trump : Tra Gaza e confine israeliano, la "Giornata della terra" si risolve in un massacro di PALESTINESI. Ecco perché il confronto politico ha ceduto totalmente il passo alla forza. FILIPPO LANDI(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 06:02:00 GMT)DA Gerusalemme/ Qui, tra ISRAELE e Palestina, cade a pezzi l'illusione di farci da soli, di V. NagleCAOS Gerusalemme/ I paesi arabi hanno mollato i PALESTINESI per fermare l'Iran (con ISRAELE), int. a S. el Sebaye

USA : Trump vede Netanyahu - forse a Gerusalemme per ambasciata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Anche per il Guatemala Gerusalemme è la capitale d'Israele. Oggi Netanyahu dal 'vero amico' Trump : Oggi invece Netanyahu incontrerà Trump, definito "un vero amico" da quando, un volta insediato alla Casa Bianca, ha adottato una politica di sostegno incondizionato a Israele e al suo governo. I due ...

Anche per il Guatemala Gerusalemme è la capitale d'Israele. Oggi Netanyahu dal "vero amico" Trump : Il Guatemala ha deciso di seguire gli Usa nel riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Lo ha detto, secondo i media israeliani, il suo presidente Jimmy Morales in un intervento all'Aipac, l'associazione Usa pro Israele, proprio nel giorno in cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontra a Washington il presidente americano Donald Trump.Morales ha Anche spiegato che l'ambasciata dello Stato centroamericano si muoverà ...