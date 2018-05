: Gerusalemme, segnaletica ambasciata Usa - NotizieIN : Gerusalemme, segnaletica ambasciata Usa - CybFeed : #News #Gerusalemme, segnaletica ambasciata Usa - TelevideoRai101 : Gerusalemme, segnaletica ambasciata Usa -

Tre cartelli stradali, in ebraico, inglese e arabo, sono stati collocati nella parte meridionale di, per indicare la sede dove il 14 maggio verrà trasferita l'americana Alla cerimonia di apertura della nuova sede dovrebbero partecipare circa 250tra funzionari americani e leader della comunità ebraicata, guidati dal nuovo segretario di stato Usa, Pompeo. Non si ha ancora conferma della presenza all' evento di Trump,che pure ha manifestato l'intenzione di esserci.(Di lunedì 7 maggio 2018)