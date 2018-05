GERMANIA | SEMPRE PIÙ A RISCHIO LA PRESENZA DI NEUER AL MONDIALE

newsgo

: RT @Raf17Pallotto: Retweeted Fabio Scacciavillani (@Scacciavillani): Zibo, fatti curare perché sei MALATO gravemente. La GERMANIA ha SEMPR… - Rosenkavalier70 : RT @Raf17Pallotto: Retweeted Fabio Scacciavillani (@Scacciavillani): Zibo, fatti curare perché sei MALATO gravemente. La GERMANIA ha SEMPR… - MARIO_DerFriaul : @EdoardoFerraro @fattoquotidiano Veramente le anatre come altri animali da cortile si comportano sempre così. In Ge… - capand69 : RT @flabel82: La Germania è un paese civile perché anche le anatre si comportano bene. Questa forse è la migliore di sempre. Ma come cazz… -

(Di lunedì 7 maggio 2018)PIÙ ALADIALProsegue, ma a rilento, il recupero di Manuel. Forse, troppo a rilento per far sì che il portierone del Bayern Monaco riesca a recuperare in tempo per l’inizio dei Mondiali, dove sarebbe il capitano dellacampione in carica. Quel maledetto metatarso lo …