Gaza | Israele risponde agli aquiloni incendiari | colpita Hamas

Gaza : due palestinesi uccisi da Israele : 15.31 Due persone sono state uccise da militari israeliani posizionati lungo i reticolati di confine a sud di Gaza. La notizia è stata confermata dalle forze armate israeliane: sventato "un tentativo d'infiltrazione e il sabotaggio delle infrastrutture di sicurezza sul confine".Il portavoce riferisce che i soldati hanno sparato contro tre sospetti, uccidendone due. Nella notte, l'aviazione israeliana ha colpito una postazione militare di Hamas ...

Volevano infiltrarsi in Israele da Gaza - 3 uccisi : Dopo cinque settimane di continue pressioni da parte palestinese, la linea di demarcazione fra la striscia di Gaza ed Israele è divenuta incandescente. Stasera, in due momenti separati, sono rimasti uccisi tre palestinesi che secondo il portavoce militare erano determinati ad infiltrarsi e ad arrecare danni alle strutture di confine. Un quarto palestinese è stato catturato.L'episodio più grave è avvenuto presso il ...

Proteste Gaza-Israele : 4 palestinesi morti - quasi mille feriti | : Ancora vittime nel quinto venerdì di tensioni per la "Grande Marcia del Ritorno" voluta da Hamas. Dal 30 marzo i morti sono oltre 40. Trump: potrei andare all'apertura dell'ambasciata a Gerusalemme

'Gioventù ribelle' e cecchini. Israele bombarda Gaza : Negli ultimi tre anni, il transito di Rafah, l'unica porta di Gaza sul mondo arabo, è rimasto chiuso per la gran parte del tempo per presunte ragioni di sicurezza. Intanto la questione di Gerusalemme ...

Gaza - quinto venerdì di scontri : tre palestinesi morti e oltre trecento feriti. Amnesty : “Embargo armi a Israele” : Non cala la tensione al confine tra Gaza e Israele. Anche il quinto venerdì di protesta palestinese porta con sé una scia di sangue. Il 30 marzo scorso Hamas aveva lanciato la prima “Marcia per il ritorno“, in occasione del Land Day: 15 i morti e centinaia i feriti. Oggi sono tre i palestinesi hanno perso la vita e più di trecento sono rimasti feriti. Il Land Day – che coincide con l’avvio della Pasqua ebraica – celebra ogni anno lo ...

