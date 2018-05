Galaxy S8 Lite svelato dalla certificazione Tenaa e FCC | i dettagli sulle specifiche

Passato da TENAA il Samsung Galaxy S8 Lite : ecco di che device si tratta : Potrebbe presto esserci spazio per il Samsung Galaxy S8 Lite, variante depotenziata dell'ex top di gamma sudcoreano, che non è escluso si presenti sotto tutt'altro nome, ribattezzandosi come 'Samsung Galaxy Dream-Lite'. Finché la cosa non sarà confermata, continueremo a chiamarlo Samsung Galaxy S8 Lite, anche per una questione di immediatezza e comodità. Il prossimo device, fresco di certificazione TENAA, viene identificato col product-code ...

Il possibile Samsung Galaxy S8 Lite passa da TENAA : ecco la scheda tecnica : Appare su TENAA un nuovo smartphone Samsung, che potrebbe essere un nuovo Samsung Galaxy S8 Lite o il già vociferato Samsung Galaxy Dream-Lite: ecco la scheda tecnica. L'articolo Il possibile Samsung Galaxy S8 Lite passa da TENAA: ecco la scheda tecnica proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 8 - Mate 10 Lite e iPhone 6 nelle offerte Trony : prezzo dal 4 maggio : Saranno disponibili fino al prossimo 10 maggio, solo ed esclusivamente online, le nuove offerte Trony che tra gli altri device, consentiranno di acquistare un Samsung Galaxy Note 8, un Huawei Mate 10 Lite o un iPhone 6 a prezzo più basso rispetto a quelli che sono gli standard della famosissima catena. Proviamo ad analizzare pertanto le singole promozioni, in modo tale da capire se valga la pena procedere, oppure se è possibile individuare altre ...

Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile : Honor 9 Lite - Huawei P10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 30 aprile su store online sono: Honor 9 Lite, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S9, S9 Plus e A5 (2017). Siete allora pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 30 aprile: Honor 9 Lite, Huawei P10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Lite e Samsung Galaxy S9 con le offerte Unieuro scontati di IVA : ecco i prezzi : Stiamo per vivere un fine settimana di fuoco nell'ambito delle offerte Unieuro, soprattutto per chi aspira a portarsi a casa un top di gamma come il Samsung Galaxy S9, o in alternativa il cosiddetto Huawei P20 Lite, tra i più ambiti smartphone Android di fascia media. La decisione dello store, almeno per quanto riguarda le vendite online, prevede per qualche giorno l'azzeramento dell'IVA, dando vita in questo modo ad alcune promozioni tutto ...

Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile : Nokia 8 - Huawei P20 Pro - Sony Xperia XZ2 - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 27 aprile su store online sono: Nokia 8, Xiaomi Mi A1, Sony Xperia XZ2, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S9. Siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 27 aprile: Nokia 8, Huawei P20 Pro, Sony Xperia XZ2, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8 - ASUS ZenFone 5 - ZenFone Max Pro - ZenFone Max Plus M1 - Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) : Oggi pioggia di aggiornamenti per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy A7 e A3 (2017). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Importanti aggiornamenti in fase di rilascio per Honor 8, ASUS ZenFone 5, ZenFone Max Pro, ZenFone Max Plus M1, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy A3 (2017) proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 21 aprile : LG V30 - Huawei P10 - Honor 9 Lite - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 21 aprile su store online sono: LG V30, Huawei P10, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 21 aprile: LG V30, Huawei P10, Honor 9 Lite, Samsung Galaxy S9 e altri proviene da TuttoAndroid.

I Samsung SM-G8850 e SM-G8750 potrebbero essere i Samsung Galaxy Dream-Lite o Galaxy S8 Mini : Lo smartphone che fino a questo momento abbiamo chiamato Samsung Galaxy S9 Mini in realtà potrebbe arrivare sul mercato col nome di Samsung Galaxy Dream-Lite L'articolo I Samsung SM-G8850 e SM-G8750 potrebbero essere i Samsung Galaxy Dream-Lite o Galaxy S8 Mini proviene da TuttoAndroid.

Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play - Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 : Anche oggi è tempo di Aggiornamenti per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 (brand TIM). Allora un po' curiosi di conoscere quali sono le novità introdotte da questi ultimi update? L'articolo Aggiornamenti in fase di rilascio per Lenovo Moto Z Play, Samsung Galaxy Note 8 e Huawei P8 Lite 2017 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite e i Samsung Galaxy A5 (2017) e A3 (2017) ricevono nuovi aggiornamenti di sicurezza : L'aggiornamento di sicurezza relativo ad aprile è sbarcato su Huawei Mate 10 Lite e sui Samsung Galaxy A5 (2017), Galaxy S7 e Galaxy S7 edge statunitensi L'articolo Huawei Mate 10 Lite e i Samsung Galaxy A5 (2017) e A3 (2017) ricevono nuovi aggiornamenti di sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 21 marzo : LG V30 - Honor 9 Lite - Moto Z2 Play - Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 21 marzo su store online sono: LG V30, Honor 9 Lite, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A3 (2017) e Galaxy Note 8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 21 marzo: LG V30, Honor 9 Lite, Moto Z2 Play, Samsung Galaxy Note 8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo : LG G6 - Honor 9 Lite - Huawei Mate 10 Lite - Samsung Galaxy S8 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 15 marzo su store online sono: LG G6, Moto G5S, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite e Samsung Galaxy S8. Allora siete pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 15 marzo: LG G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S8 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di febbraio - Huawei P9 Lite quelle di gennaio : È anche oggi tempo di aggiornamenti in casa Samsung e Huawei: Galaxy A8 (2018) riceve le patch di sicurezza di febbraio, P9 Lite invece quelle di febbraio. Le novità degli update non sono finite qui... L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di febbraio, Huawei P9 Lite quelle di gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.