“Fuori dallo studio!” UeD | l’ira di Maria De Filippi Di solito la regina di Canale 5

(Di lunedì 7 maggio 2018) A Uomini e Donne delle volte i toni si alzano. Diè Tina Cipollari a dare il meglio di sé, ma di tanto in tantoDealza la voce. Nella puntata del 7 maggio la padrona di casa ha redarguito duramente una signora del pubblico. Il problema è sorto quando la donna ha avuto dei modi pesanti nei riguardi verso una delle ragazze in studio. “Non puoi dire a una ragazza di stare zitta, Rosy si vergogni!”, così ha detto inferocita Queen Mary. Ora la cosa è sembrata un po’ strana a tutti dal momento che: primosi tiene sempre molto calma e secondo nessuno dice nulla a Tina che se ne esce con delle frasi da brivido, oltre che con gavettoni e torte in faccia. Insomma, qualcuno sospetta che ci siano due pesi e due misure e che alla vamp siano concessi comportamenti inaccettabile, mentre di fronte a uno “Stai zitta” buttato lì, si aprono le porte ...