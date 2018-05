Forza Italia | ' Valuteremo con alleati | ma meglio voto in autunno'

No al 'governo neutrale' di Mattarella anche da Forza Italia : Roma, 7 mag. , askanews, 'Abbiamo il massimo rispetto per il Presidente della Repubblica, per la pazienza e la capacità di ascolto con cui ha gestito questa complessa vicenda politica e istituzionale. Ma noi riteniamo che la proposta formulata oggi dalla coalizione di centro destra di un esecutivo rispettoso degli esiti elettorali in grado di …

Non è l'Arena - Nunzia De Girolamo inviata. Ma resta esponente di Forza Italia : Da esponente politico ospite in studio ad inviata speciale. Se l’ultima campagna elettorale ha visto tanti volti della tv e del giornalismo tentare l’avventura in Parlamento, a Non è l’Arena avviene il percorso inverso, con Nunzia De Girolamo spedita in Sicilia da Massimo Giletti.Sullo sfondo un argomento che il talk di La7 sta affrontando da tempo, ovvero la vicenda relativa alle sorelle Napoli di Mezzojuso, minacciate dalla mafia e vittime ...

Ginnastica - Serie A 2018 : l’Italia e la Forza della classe 2003. Villa - D’Amato e Iorio a braccetto a Milano : novità verso il futuro : La seconda tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica ha ancora messo in mostra l’eccellente livello tecnico della fenomenale classe 2003 che gara dopo gara continua ad alzare il proprio livello e a guardare con sempre maggiore ottimismo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il gruppetto di Enrico Casella continua a stupire, compiendo sempre un salto in avanti per essere davvero competitive a livello internazionale: il mirino è puntato ...

Governo balneare e poi al votoSalvini non molla Forza Italia : Si profila un difficile compromesso nel Centrodestra. La Lega non lascerà Forza Italia per dar vita ad un esecutivo con il Movimento 5 Stelle, visto il no categorico di Silvio Berlusconi al passo indietro con l'appoggio esterno, ma Matteo Salvini non sosterrà alcun Governo tecnico o del Presidente Segui su affarItaliani.it

ABI : "Si rafForza la presenza degli imprenditori immigrati in Italia" : Il ruolo delle donne immigrate nell'economia è un fenomeno in costante crescita. Secondo il rapporto, nel 2016 le imprese a guida femminile, titolari di un conto corrente, rappresentano un terzo , ...

Governo lontano - alta tensione Lega - Forza Italia sulle condizioni del M5S : Dopo il vertice a palazzo Grazioli i leader del centrodestra si vedranno di nuovo alle 9 prima di salire al Colle. A Mattarella ripeteranno che l'incarico di formare il Governo spetta al centrodestra. Il passo di lato chiesto dal M5S per un Governo con la Lega è ancora inaccettabile per Silvio Berlusconi...

La chat con l'ultima offerta M5S che spinge Forza Italia al «bivio» : La quiete domenicale dei senatori di Forza Italia viene turbata da un messaggio proveniente da una chat interna e riservata, che secondo fonti autorevoli ricondurrebbe a uno dei più influenti amici ...

Forza Italia - guerra a Di Maio : ...irresponsabile e deprimente mentre l'Italia pretende di avere un governo che affronti immediatamente le emergenze del Paese senza perdere ulteriore tempo con veti posti da saltimbanchi della politica"...

DI MAIO - VETO SU BERLUSCONI : ATTESA LA MOSSA DI SALVINI/ M5s - attacco da Forza Italia : “Sono inquietanti” : M5S, Di MAIO tende la mano alla Lega: “Governo? Sacrifico la premiership in favore di SALVINI, ma ad una condizione”. Importanti dichiarazioni da parte del leader pentastellato(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:01:00 GMT)

Forza Italia smaschera Di Maio : “vuole dividerci per coprire le sue debolezze” : Irricevibile “la pretesa” di Luigi Di Maio che corteggia di nuovo Matteo Salvini tentando di dividere la coalizione maggioranza relativa

Forza Italia lancia la campagna elettorale alla conquista del Trentino : «Faccio politica da 20 anni ha poi concluso Perego levandosi un piccolo sassolino dalle scarpe e vi assicuro che farla costa una fatica immensa e che per risolvere i problemi delle persone bisogna ...

Sondaggi elettorali - Noto per Qn : “Pd in calo al 15 - 5% - crescono M5s (35%) e Lega (22 - 5%). Male Forza Italia” : Dopo due mesi di trattative senza esito, le intenzioni di voto degli italiani offrono un quadro chiaro della situazione politica: Movimento 5 Stelle e Lega di Salvini sono gli unici partiti in grado di aumentare il loro consenso, con Pd e Forza Italia in evidente difficoltà. È la fotografia scattata dal Sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano Nazionale. Si tratta delle intenzioni di voto rilevate a due mesi esatti dal voto del 4 marzo. Il ...