Food | al via Seeds&Chips | domani ospite John Kerry

BEST WEEKEND / Food truck a Ravenna - Harry Potter a Lugo - fiori a Faenza e cozze a Cervia : Sabato 28 e domenica 29 aprile arriva infatti in città il Lugo Fantasy con spettacoli di magia, cosplay, fumetti e animazioni dalle 10 alle 20. Gli amanti del gioco, del fantasy, dell'avventura, ...

“SpaceFood” di AndreaCoco - viaggio nel cibo del futuro : “Spacefood” di AndreaCoco, viaggio nel cibo del futuro – Il cibo è una cosa seria, per questo è un tema che va affrontato con l’unica arma seria di cui l’uomo è dotato: l’umorismo. Senza umorismo, è il regno della noia. Se a tavola non si ride, si digerisce male, va tutto per traverso. Ecco perché bisogna accogliere con allegri squilli di tromba questo “Spacefood”, un romanzo, anzi tre al prezzo di uno, di fantascienza umoristica scritto ...

Vinitaly : il Rapporto - 1 viaggiatore italiano su 3 mosso da Food&wine : È anche merito delle cantine se il numero dei turisti enogastronomici è aumentato del 9% nell’ultimo anno, con un viaggiatore italiano su tre che si è mosso almeno una volta motivato da bevande e golosità. Come rivela il primo Rapporto sul turismo enogastronomico italiano, studio che traccia un quadro del settore e delinea le tendenze di un segmento turistico in crescita in tutto il mondo, e che sarà fra i temi protagonisti del ...

Viaggi & Turismo - Singapore : due mesi all’insegna dell’arte e del Food : Si conferma ricco e variegato il calendario di appuntamenti che attira a Singapore migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Tra le capitali asiatiche più moderne e all’avanguardia, la Città del Leone offre infatti ogni mese iniziative ed eventi dedicati a tematiche diverse: Singapore è sempre la destinazione perfetta, qualunque sia la propria passione! Durante i mesi di aprile e maggio le parole d’ordine saranno arte e cucina. ...

'Life-Food waste standup' - al via il primo progetto per le donazioni alimentari : ... più solidali e comunitarie, tanto, ad esempio, da normare con due leggi regionali , 19/2016 e 16/2015, la promozione dell'economia solidale e il sostegno all'economia circolare, che ruota in ...

E-R School of Food : tra i vincitori del Contest gli Istituti alberghieri di Rimini - Ravenna e Cervia : Il progetto E-R School of Food, ideato da Eikon Communication nel 2014, ha l'obiettivo di stimolare la cosiddetta 'Generazione Z' a un uso più virtuoso del mondo del web approfondendo, al tempo ...

Chiesa e Slow Food - via centri Laudato sì : ANSA, - ROMA, 16 MAR - Dall'enciclica Laudato Si' di papa Francesco nascono vere comunità sul territorio che vogliono tradurre in azioni concrete il messaggio sull'ecologia integrale del Pontefice. ...

IL BARBONE CACCIATO DAL FAST Food/ Video : il senzatetto mandato via dalla polizia : Un uomo invita un BARBONE a mangiare in un FAST FOOD della California, ma lo staff del locale chiama la polizia che lo caccia fuori, ecco il Video dell'episodio(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:36:00 GMT)